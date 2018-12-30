ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Angelababy年末舞台「開全麥」獨唱！　網一聽笑歪：全程走音

記者李湘文／綜合報導

藝人Angelababy活躍於戲劇、綜藝領域，卻是個出了名的音痴，好幾次在節目上唱歌，都讓嘉賓笑得東倒西歪。不過，她依然不怕出糗，30日出席浙江衛視跨年演唱會，甚至挑戰一個人唱完全場，雖然還是被吐槽「全程走音」，但因為表現鎮定又甜美，仍收穫許多好評！

▲Angelababy年末舞台「全程走音」。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲Angelababy美美出席年末舞台。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

Angelababy跟《跑男》班底一起上浙江衛視跨年演唱會，還準備了自己的表演舞台，在寒冷天氣中穿上無袖小禮服，開全麥演唱《123我愛你》。她用獨有的撒嬌音唱歌，從頭到尾笑得甜美，一下子對觀眾比手指愛心，一下子跟旁邊舞者互動，顯得落落大方，也穩定地完成表演。

▲Angelababy年末舞台「全程走音」。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲Angelababy年末舞台「全程走音」。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲Angelababy年末舞台「全程走音」。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

▲Angelababy雖然走音，但甜美演出仍大獲好評。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

表演結束後，網友熱烈議論Angelababy的表演，笑說「高顏值吸睛，可是再一次跑調了」、「長得美不怕不怕，跑調也可愛」、「再跑調，人還是美到爆炸」、「她好看得讓我忘掉了這首歌的調子」；也有人認為Baby這次其實唱得不錯，「還是好聽的」、「我唱得還不如她」。

對於網友評價，Angelababy也心知肚明，30日晚間活動結束之後，便在自己微博PO出表演片段，幽默自黑唱功：「提前祝大家元旦快樂，給大家比個心，我回去練歌了。」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

「性幻想YouTuber」前3名是她們！　白癡公主慘敗放話「比這裡」

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

「性幻想YouTuber」前3名是她們！　白癡公主慘敗放話「比這裡」

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Angelababy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻
  2. 嬌羞大蘇get！蘇志燮奪演技大賞　害羞男男CP「鼻子親親」
  3. Angelababy年末舞台「開全麥」獨唱！　網一聽笑歪：全程走音
  4. 萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻
  5. 謝娜與尪P.K「討2女兒歡心」　張杰一坐下…秒贏了！
  6. 無印店員捕獲野生阿滴！　「有滴妹就去要合照」他嘆：沒人來找我
  7. 徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！
  8. 鄭容和入伍9個月仍中文十級！　帥曬軍裝自拍「全中文」狂吸4萬讚
  9. 後台20箱紅酒3箱威士忌！60歲陳昇開唱照喝：現在是品酒
  10. 張惠妹冒雨彩排　「表演超時」不刪歌⋯廣告時間照唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366