Angelababy年末舞台「開全麥」獨唱！　網一聽笑歪：全程走音

記者李湘文／綜合報導

藝人Angelababy活躍於戲劇、綜藝領域，卻是個出了名的音痴，好幾次在節目上唱歌，都讓嘉賓笑得東倒西歪。不過，她依然不怕出糗，30日出席浙江衛視跨年演唱會，甚至挑戰一個人唱完全場，雖然還是被吐槽「全程走音」，但因為表現鎮定又甜美，仍收穫許多好評！

▲Angelababy美美出席年末舞台。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

Angelababy跟《跑男》班底一起上浙江衛視跨年演唱會，還準備了自己的表演舞台，在寒冷天氣中穿上無袖小禮服，開全麥演唱《123我愛你》。她用獨有的撒嬌音唱歌，從頭到尾笑得甜美，一下子對觀眾比手指愛心，一下子跟旁邊舞者互動，顯得落落大方，也穩定地完成表演。

▲Angelababy雖然走音，但甜美演出仍大獲好評。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道 Zhejiang TV Official Channel）

表演結束後，網友熱烈議論Angelababy的表演，笑說「高顏值吸睛，可是再一次跑調了」、「長得美不怕不怕，跑調也可愛」、「再跑調，人還是美到爆炸」、「她好看得讓我忘掉了這首歌的調子」；也有人認為Baby這次其實唱得不錯，「還是好聽的」、「我唱得還不如她」。

對於網友評價，Angelababy也心知肚明，30日晚間活動結束之後，便在自己微博PO出表演片段，幽默自黑唱功：「提前祝大家元旦快樂，給大家比個心，我回去練歌了。」