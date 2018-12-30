林宥嘉：我犯了大忌！　首場演出後失眠...親揭原因

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉「idol」世界巡迴演唱會30日在台北小巨蛋舉行第二場，自9月份以來，他為專心準備演唱會，不再接新的工作，3個月推掉的商演和節目等工作邀約，粗估少賺了至少千萬台幣。他也分享：「這次很高興可以在演唱會上給大家很多以前沒看過的東西，但是過程中也因為太過投入、太忙碌，所以沒什麼時間陪家人，很過意不去。」可見他對演唱會的投入。

▲林宥嘉在小巨蛋舉行第二場演唱會。（圖／記者張一中攝）

林宥嘉開場演出結束後說：「聽昨天朋友說，這場演唱會非常厲害跟精彩，但我本身沒有完全看過，所以我也半信半疑，但這是所有夥伴團隊，大家集結起來的作品，希望大家享受它。」他也對著台下觀眾說，「我是蠻有經驗的歌手，但我跟台下想當歌手、想連辦2場演唱會的人說，第一場演完就把手機丟掉，因為你會忍不住去看，我又犯了大忌，看到很多好評睡不著，你知道嗎！」

▲林宥嘉燈光舞台絢麗。（圖／記者張一中攝）

為了演唱會整體視覺效果能完美呈現，場內不適合有螢光棒之類的發光物，因此林宥嘉發想了用應援旗來代替螢光棒，採用加工相對困難的特殊反光紙來製作，當觀眾揮舞應援旗的時候，會看到旗子上的反光面映射出自己的臉，巧妙呼應這次演唱會「Nobody is (not) idol.」的核心概念。林宥嘉也向歌迷道謝，沒有人帶螢光棒到場，「po網後發現，啊我沒有申請專利。但也很好啊，以後大家也可用這種材質做，就輕輕說『林宥嘉先做的』就好。」說完全場噴笑，他又說：「囂張不是我風格，文質彬彬才是。」

▲林宥嘉和團隊設計出應援旗。（圖／記者張一中攝）

林宥嘉高歌經典歌曲《傻子》，身後三片LED大螢幕播放多對情侶們親密牽手親吻、與激烈爭執吵架的影像，傳達年輕人的愛，相愛和分手時總是充滿激情與暴烈。接著《走鋼索的人》前奏響起，大螢幕最後播放他奪得冠軍的畫面，回顧自己的起點，林宥嘉開玩笑地說：「相信大家現在心中都有個疑問，為什麼我要穿破掉的衣服呢？我告訴你們，這是造型喔，絕對不是沒錢喔！」

▲林宥嘉一連演唱兩天。（圖／記者張一中攝）