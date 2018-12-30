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小歪被爆懷孕「挑釁男友正宮」　苦主友人轟：根本自導自演

娛樂中心／綜合報導

網紅小歪（孫沐辰）以「裸體下廚」影片爆紅，現在致力經營網拍代購，近日跟張姓富二代同遊日本，卻被爆其實是當小三。有網友自稱是正宮的友人，指控小歪「擺明搶人家男朋友」，更踢爆對方其實已懷孕卻裝不知情，「根本就是在自導自演。」

▲小歪被爆懷孕。（圖／翻攝自臉書／小歪廚房的小歪）

▲小歪被指控當小三。（圖／翻攝自臉書／小歪廚房的小歪）

小歪28日被拍到和張姓富二代一起回國，之後便帶行李搭上同一台車，進入位於基隆的豪宅。小歪事後稱張男只是好朋友，但也承認張男確實有女友，「沒有斷離乾淨，還在談分手」，自己則是最近才知道此事，撇清搶別人男朋友的指控。

▲小歪被爆懷孕。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小歪被爆將髮圈留在張男車上，被正牌女友撿到。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，網友30日在「爆料公社」發文，指控小歪「自導自演」、根本是刻意搶人男友，並曾做出挑釁正宮的行為，包括正大光明從台北搬到基隆、把髮圈留在男生車上、在Instagram上傳超音波照暗示懷孕，以及在直播中說「想睡覺」、「想吃酸的」，疑似藉此宣告自己懷有身孕。

▲小歪被爆懷孕。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小歪曾PO出超音波照，但被指出「不是懷孕」。（圖／翻攝自爆料公社）

然而，「爆料公社」網友看完照片指出，小歪貼的超音波照並不是懷孕，而這篇IG PO文目前也已經刪除。對於「正宮友人」的指控，小歪目前仍沒有回應，臉書和IG最新發文也停留在前一天，感慨「我，真的準備好了嗎……」。

▲小歪被爆懷孕。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友指控小歪搶別人男友。（圖／翻攝自爆料公社）

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