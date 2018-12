連假追劇甜爆心臟！「就是不想燒腦」戀愛粉紅韓劇推薦

文/蛋糕小姐

在2016和2017一連兩年都出了堪稱是「經典級」的韓劇,時間來到2018年,這年度的韓劇就像是各家編劇作家們,拿出自己最具個人特色的拿手絕活一般,雖然沒有前兩年那麼經典和風靡全亞洲等級的巨作突圍而出,但除了非常受歡迎的愛情、懸疑之外,驅魔、神話故事傳說、都市女子生活描繪……包羅萬象的題材,這些獨樹一格別具特色的韓劇,著實豐富了觀眾們觀劇口味,雖然其中暗藏「雷人技」的作品也不少,不過整體上來說,2018年的韓劇也開創了另一種不同於以往的新風格。

但在這歲末年初之際,想躺在家裡追劇耍廢,是非常需要不用燒腦的粉紅泡泡系韓劇來溫暖和填填心靈的,以下就是蛋糕小姐的甜甜推薦!

《男朋友》冬日開播~好想要養一隻「寶劍」啊!

由「姊姊和姨母最想要帶回家豢養」的朴寶劍和「上輩子一定是救了世界」的宋慧喬共同攜手演出的,tvN水木連續劇《男朋友 Encounter》,開播至今雖然評價兩極化,但花美男與美女的組合,加上劇組特地前往對大部分人而言帶著神秘面紗的古巴取景,節節攀升的收視率也稍微替《男朋友 Encounter》平反了一下。

劇情講述由宋慧喬飾演身為政治家的女兒且嫁入豪門又在離婚後擔任童話飯店代表,看似什麼都有卻身不由己的秀賢;以及由朴寶劍所飾演,出身水果店看似一無所有但精神生活相當富足的男子─振赫,二人在古巴的旅途中意外偶遇,開啟了兩個人特別的緣分,身分懸殊背景相異的兩人,面對人生與愛情的各種選擇……

儘管富家女與窮小子的劇情,是老掉牙的題材,但在不同的時空背景及不同編劇作家的詮釋下,這次在《男朋友 Encounter》劇中「就算是一天,也想過自己希望的生活的」兩位男女主角,他們交織的命運會寫下怎麼樣的故事呢?實在值得繼續關注。

除了男女主角顏值賞心悅目及劇中的風景如畫般的美麗,《男朋友 Encounter》的OST也是好聽到耳朵要流出蜂蜜了!特別是由才子龍俊亨創作演唱的〈不要猶豫〉和Eric Nam演唱的〈The Night〉更是冬日裡的暖心大推。

霸道總裁(?)遇上女秘書之《金秘書為何那樣》

如影隨形、朝夕相處九年才發現原來自己早已愛上對方?同樣也是經典款的「帥氣總裁與美女秘書」的故事,卻在編劇的巧手打造之下,因為童年被綁架陰影造成冷漠傲驕個性的總裁和少女家長秘書小姐之間的老梗故事也開出了新花樣。

在面對愛情的時候,人都會出現連自己不曉得的反應和模樣,因為愛上一個人而變得勇敢、願意用更開放的心去面對這個世界,甚至為此重新檢視自己內心深處的不安與傷口,讓傷口癒合成為更好的人,雖然在這部劇中大多以逗趣搞笑的方式講述,但常讓人不由自主的在大笑後眼角噙著感同身受的淚水。

在《金秘書為何那樣》中擔綱男主角的韓國大勢男演員朴敘俊與甜美的女主角朴敏英,也因為演出這部電視劇,大討喜的人氣爆棚,朴敏英的優雅秘書造型,更一度成為潮流,朴敘俊和朴敏英不僅雙雙為自己的演藝事業開創了新高點,兩人也將在明年分別來台灣舉辦見面會與粉絲們相見歡。

《金秘書為何那樣》OST好聽推薦:〈Because I only see you〉金娜英、〈The first words〉Song Yu Vin

初戀還是最美《雖已30但仍17》

如果17歲的你有一天睜開眼睛醒來,發現自己不知道什麼時候已經變成了30歲,平白無故消失的13年時光無處追討、家人朋友也不知去向,唯一熟悉的房子也變成了別人家,這樣該有多害怕和焦慮呢?

在《雖已30但仍17》劇中的女主角遭遇的狀況就是如此,所幸這部電視劇的編劇,一定是深信緣分之人,因為儘管女主角遭遇了如此可怕的事情,卻賞了她一位命中注定的緣分,從17歲一直守候到30歲的真愛。而劇中兩位男女主角羞澀可愛的相處和攜手一起克服內心創傷,初戀果然是最美好的粉紅泡泡呀~

《狐狸新娘星》仁川機場的愛情故事

說好了是推薦不燒腦的2018韓劇,但這部電視劇有一個讓我很困擾的地方,就是到底《狐狸新娘星》是什麼啊?有已經知道的聰明孩子們,可以告訴我嗎?

《狐狸新娘星》其實是一部題材和取景地點都非常特別且新鮮的電視劇,以出入韓國最重要的大門─仁川機場做為整部電視劇的主要場景,電視劇的劇情也是圍繞著在機場工作的人們的故事。而男女主角的組合更是新鮮的讓許多韓劇迷為之一亮,男主角找來了因為演出電視劇《Signal信號》而聲名大噪的實力派演員李帝勳,女主角蔡秀彬則是近期非常受到關注的新生代韓劇女一演員。

近年來首爾成為台灣人出國觀光的熱門景點前三名,仁川機場也是大家都相當熟悉的機場,看著電視劇中的仁川機場,真的會有想要立刻買機票飛首爾的衝動啊!劇中除了懷有秘密卻行是完美的男主角和個性開朗仗義執言卻被大家當成工作上「炸彈人物」的女主角,這條主線兩人之間的火花相當精采之外,其他圍繞著親情、職場同事間情誼的支線,也都相當值得品味。

同場加映超級粉紅泡泡

2018年最強的粉紅泡泡電視劇,當然不能不提到這一部《經常請吃飯的漂亮姐姐》!孫藝珍和丁海寅的姐弟戀,不知讓多少姐姐和姨母們每周都守著播出又哭又笑啊!如果你還沒有請帥氣的弟弟吃飯,不是啦~是如果你還沒有看過這部電視劇,請快點手刀進入,讓2019年也繼續粉紅泡泡吧!

