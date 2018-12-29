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7歲小豬昏迷進加護3天..鬼門關重生！　舅馬來貘現身曝近況

記者盧薇淩／台北報導

知名插畫家「馬來貘Cherng」的外甥網紅雙胞胎「小豬小羊」在網路上有著高知名度，11月初弟弟小豬發生校園意外，導致顱內出血送加護病房，馬來貘29日到台北小巨蛋看林宥嘉演唱會被問起此事，他表示現在小豬逐漸康復中，但要等到下學期才會回學校上課，提起受傷原因，他說：「在學校摔倒，我也不太知道耶，應該是同學玩鬧吧，就撞到頭腦震盪。」

▲小豬小羊。（圖／the twins chelsea & jesper）

▲小豬日前在學校受傷。（圖／記者張一中攝）

7歲的小豬當時疑因和同學玩鬧時跌倒撞到頭，當場頭部骨折腦震盪、顱內出血陷入昏迷，送進加護病房3天才恢復意識，後來轉往普通病房待了1週，媽媽想當然爾非常擔心，Cherng說：「她一直在外面哭。」而小豬昏倒後失去意識，醒來之後打點滴時痛到哭，「家裡一陣混亂，現在就是定期回醫院檢查，怕腦部還有危險，醫生也說暫時要休息，下學期開學才會回學校。」

▲▼閻奕格、李明依、馬來貘、宇珊 。（圖／記者張一中攝）

▲馬來貘Cherng看林宥嘉演唱會。（圖／記者張一中攝）

大型馬來貘玩偶日前在日本北海道滑雪，跌倒影片引起許多網友瘋狂轉發，Cherng也說看到後當場噴笑，：「我去拍的！但我沒有跟著滑，大家後來也傳一些影片給我看，太好笑了。」他還幽默說：「還好啦，想說效果更好、搏得更多版面。」這次滑雪是和日本有合作，屆時也將曝光更多影片。

▲▼閻奕格、李明依、馬來貘、宇珊 。（圖／記者張一中攝）

▲▼閻奕格、宇珊看演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼閻奕格、李明依、馬來貘、宇珊 。（圖／記者張一中攝）

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