票房造假、小鮮肉高片酬黑幕多！　「帝王級男神」當影協主席網淚推：救救演藝圈

▲陳道明因《康熙帝國》走紅兩岸三地，現在當選中國影協主席。（圖／翻攝自CFP、豆瓣）

記者陳芊秀／綜合報導

63歲大陸男星陳道明憑《康熙帝國》、《大漢天子》等歷史劇走紅兩岸三地，且大多扮演皇帝角色，權威形象深植人心，29日更當選「中國電影家協會」主席。據悉，該協會成立10年並由官方主導，主辦金雞獎、百花獎等重大電影獎項，深具影響力，他擔任主席消息一出，網友更激動留言：「把沒有演技的人趕出演藝圈！」

中國電影家協會從1949年成立，至今已經邁入第十屆，主席任期5年，最早接由編劇、導演擔任，第九屆由電影《一九四二》奪下金馬獎最佳男配角的李雪健擔任，第十屆由兩岸三地影迷相當熟悉的陳道明出任。

▲陳道明被網友視為帝王級男神。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲陳道明當選中國影協主席。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



大陸電視劇、電影市場近年發展蓬勃，同時也發生收視率造假、電影票房灌水、演員高片酬、逃稅等爭議，日前《雍正王朝》唐國強訪台時自嘲片酬已經不比小鮮肉，「我都不明白這個錢（酬勞）...怎麼給到上億呢？片子得賣多少錢？」資深的陳道明擔任影協主席一事，也掀起陸網熱烈迴響，眾人稱「救救演藝界吧」、「實至名歸」、「老藝術家。」

▲陸網期待陳道明「救救演藝界。」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

第十屆理事名單也隨之公開，包括爆出婚變的白百何、傳出逃稅被調查的馮小剛、捲入炒股案的黃曉明名列理事，引發部分爭議。另外，香港的劉德華、成龍、導演陳可辛，以及黃渤、張涵予等人都是理事之一。

▲中國影協第十屆理事名單。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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