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王力宏一聽聲音就認出！20年鐵粉暖告白「我人生2/3都你」

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王王力宏將於2019年1月1日在大安森林公園舉辦「福利秀」FREE SHOW演唱會，28日他到Hit Fm聯播網擔任「福利DJ」，主持2小時節目並Call out給幸運粉絲，一聽到鐵粉聲音，他就知道是誰，讓歌迷感動大喊：「你還記得我是誰！」王力宏也說：「當然記得！」對粉絲相當貼心。

▲▼王力宏將舉行福利秀 。（圖／Hit Fm聯播網）

▲王力宏將舉行福利秀。（圖／Hit Fm聯播網）

 王力宏對歌迷相當重視，王力宏Call out給歌迷時，一聽到粉絲聲音就知道是誰，讓歌迷感動大喊：「你記得我是誰！」王力宏也說：當然記得！歌迷也感性告白，她從學生到人妻到當媽媽，從她國中開始喜歡王力宏到她現在37歲，歌迷說：「我的人生有三分之二都在你的音樂！」

王力宏表示，福利秀從7年前開始，一個快閃的概念，回到音樂本質，沒有華麗舞台，只有音樂還有跟歌迷的互動，選歌很free，不一定是主打歌，他注重跟粉絲互動，也可能會接受點歌。他也透露，這次重回大安森林公園開唱，也是為了彌補20年前的過錯，1998年他在大安森林公園舉辦「繞著力宏轉」演唱會，因為擠進太多人，造成轟動但也把公園弄亂，到處都是垃圾，之後大安森林公園就不讓歌手辦演唱會，於是他也抱歉地說，當時的過錯希望可以有機會彌補，這次的福利秀，歌迷們可配合落實垃圾不落地，甚至讓公園變得更乾淨。

▲▼王力宏將舉行福利秀 。（圖／Hit Fm聯播網）

▲王力宏一聽到鐵粉聲音馬上認出 。（圖／Hit Fm聯播網）

王力宏在節目上播放第一張專輯的歌，他說，當時辦簽名會的時候，歌迷9成拿卡帶來簽名，那時拿CD來簽名表示家裡家境很好，是很厲害很炫的事情。但他感嘆，現在聽CD的人，不知道被當成是甚麼年代的人，也提到以前網路不發達，每天公司同事或是郵差人員都要揹著一大袋成千上百封的歌迷手寫卡片或是信；他也笑說，《公轉自轉》當時出了VCD很厲害，現在再拿出來看，解析度很差，根本像馬賽克一樣。   

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