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「最年輕大賞得主」李昇基被罵翻！　韓網爆氣：把獎還來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛典「2018 SBS演藝大賞」28日在韓圓滿結束，李昇基擊敗申東燁、白鍾元、劉在錫，以節目《家師父一體》一舉拿下演藝大賞，成為SBS電視台開播裡，史上最年輕的大賞得主。典禮圓滿結束，後續風波卻不平靜，大批網友湧入青瓦台請願留言板，紛紛要求把他的獎交給白鍾元，在韓掀起爭議。

▲▼恭喜！李昇基奪下綜藝大賞　擊敗劉在錫眼眶紅：心情複雜。（圖／翻攝自SBS）

▲▼李昇基奪下SBS綜藝大賞，擊敗白鍾元、申東燁、劉在錫。（圖／翻攝自SBS）

▲▼李昇基奪下SBS綜藝大賞，擊敗白鍾元、申東燁、劉在錫。（圖／翻攝自SBS）

李昇基退伍後，首個工作接下節目《家師父一體》主持，向各界前輩討教生活信念、道德倫理，廣受觀眾喜愛。但同樣入圍大賞候補的人還有申東燁、白鍾元、劉在錫，他28日拿下「SBS演藝大賞」，卻遭到質疑沒有資格，網友湧入青瓦台請願留言板，抗議表示「請剝奪李昇基的大賞」、「他的獎請給白鍾元」，不滿意頒獎結果。

▲▼「最年輕大賞得主」李昇基被罵翻！　網友爆氣抗議：把獎還來（圖／翻攝自韓網）

▲網友對於李昇基得獎的結果很不滿意。（圖／翻攝自韓網）

對於網友的抗議聲浪，電視台並未有任何發言，李昇基的名字則是掛在熱門搜尋一個下午。事實上，李昇基在拿到大賞時，自己也驚訝表示，嚇到不知道要講什麼，「這曾是我小時候夢想的獎，現在得到了，還是做夢的時候最美，一想到要擔起這個獎座的重量，心情很複雜。」他被抗議把獎還來，也有粉絲為他抱屈，《家師父一體》曾連奪41周收視冠軍，大賞是他應得的。

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