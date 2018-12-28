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周子瑜奪全球百大美女第2！　刷新紀錄蟬聯「亞洲最美」

記者陳芊秀／綜合報導

美國電影網站「TC Candler」每年都會選出「全球最美臉孔」，28日百大美女榜單出爐，「TWICE」子瑜奪下第二名！同時這也是她入榜4年來，再度刷新最高名次。

▲子瑜。（圖／翻攝自推特）

▲子瑜奪世界百大美女榜第二名。（圖／翻攝自推特）

周子瑜現年19歲，自2015年首度入圍全球百大美女榜，當時列第13名，隨後逐年爬升，名次從第8再上升到第3，2018年則再上升到第2名。第一名是17歲法國名模黛蘭布蘭多（Thylane Blondeau），同時也是爆紅伸展台的「全球最美女孩」，子瑜繼2017年後蟬連「亞洲第一美女」，同時也是百大榜單前5名當中，唯一一位亞洲女性，曾奪下百大美女冠軍的南韓女星NANA今年度則是第6名。

▲TWICE有4成員入榜。（圖／翻攝自推特、YouTube） 

▲第一名是17歲法國名模黛蘭布蘭多。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓第一美女是NANA。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲南韓第一美女是NANA。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

除了子瑜入榜，TWICE日籍成員Sana（湊崎紗夏）也列入46名，南韓的定延（俞定延）列入66名，娜璉（林娜璉）則是88名。

▲TWICE有4成員入榜。（圖／翻攝自推特、YouTube）

▲Sana（湊崎紗夏）列46名。（圖／翻攝自推特）

▲TWICE有4成員入榜。（圖／翻攝自推特、YouTube）

▲定延列入66名。（圖／翻攝自推特）

▲TWICE娜璉第88名。（圖／翻攝自推特）

▲TWICE娜璉第88名。（圖／翻攝自推特）

憑《三生三世十里桃花》走紅的大陸新疆女星迪麗熱巴，這次也入榜列為第19名。日本第一美則是第31名的小松菜奈，石原聰美落至第43名，山下智久緋聞女友丹羽仁希則在第75名。

▲大陸唯一入榜的是迪麗熱巴。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲大陸唯一入榜的是迪麗熱巴。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲小松菜奈列入第31名，同時是日本第一美。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲小松菜奈列入第31名，同時是日本第一美。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲石原聰美落到第43名，山下智久緋聞女友NIKI則是75名。（圖／翻攝自YouTube／）

▲石原聰美落到第43名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

▲石原聰美落到第43名，山下智久緋聞女友NIKI則是75名。（圖／翻攝自YouTube／）

▲山下智久緋聞女友NIKI則是75名。（圖／翻攝自YouTube／TC Candler）

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