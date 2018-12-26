導演任性「1顆鏡頭拍遍春夏秋冬」4種結局！外媒：今年最完美電影

記者洪文／綜合報導

坎城金棕櫚獎名導努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）睽違4年的新作《野梨樹》（The Wild Pear Tree），單是片尾最後一顆鏡頭竟然拍攝了一整年。錫蘭為找出最適合結局氣氛的畫面，竟費時一年拍攝了春、夏、秋、冬四個季節的版本，追求完美的龜毛性格展現無遺。

▲《野梨樹》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



《野梨樹》除了影像絕美，錫蘭也將自己對文學的熱愛，一古腦兒全展現在電影裡，不僅對白含金量破表，收錄俄國文豪杜斯妥也夫斯基、契訶夫及德國哲學家尼采的名言金句。就連男主角與文學作家爭論不休的一場戲中，都赫見卡謬、卡夫卡畫像高掛牆上，意境十分幽默。

熱愛文學的錫蘭，每部作品都暗藏文學經典，發人深省外更充滿詩意。他勇奪坎城影展金棕櫚獎的《冬日甦醒》，靈感就來自俄國文豪契訶夫的作品。新片《野梨樹》更不僅改編自知名小說《野梨樹的孤獨》，還藉野梨樹生長於旱地、果實卻生津的特質，比喻「在逆境活出精彩」的人生觀，是他最貼近觀眾的一部電影。

這次《野梨樹》片中台詞引經據典，收錄了俄國文豪杜斯妥也夫斯基、契訶夫及德國哲學家尼采等人的名言。一場男主角與文學作家爭論不休的戲，背景更赫見文學家卡謬、卡夫卡畫像高掛牆上，意境十分幽默，猶如電影彩蛋般，讓觀眾又驚又喜。

其實《野梨樹》是錫蘭創作生涯中，首度以年輕世代為主題的電影，劇情描述剛從大學畢業的年輕作家錫南（道格德米科 飾），為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的竟是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，卻在奔走籌資過程中，深刻體悟了生命的真諦，並重新修補自己與父親向來水火不容的感情。

《野梨樹》全片藉一段父子間化解心結的故事，娓娓道出錫蘭對生命的體悟，囊括親情、愛情、文創、信仰，以及人生選擇等重要議題，更廣納人性的異同面與生命的多貌性，讓觀眾醍醐灌頂，彷彿踏上一段知性之旅。初剪版本一度長達5個小時，後來在坎城影展建議縮短片長後，才有了現在188分鐘的版本。

除豐富又具深度的議題外，錫蘭對影像的高度要求，也是他作品的一大看點。個性力求完美的他對《野梨樹》的每顆鏡頭都下足功夫，尤其片尾男主角背對鏡頭、若有所思的畫面，錫蘭竟花了一年時間來拍攝，春、夏、秋、冬四季反覆重拍，直到找出最適合電影結尾的氛圍才罷休，對畫面的嚴格要求和驚人毅力。

《野梨樹》一拍完便入選坎城影展競賽片，迄今已獲全球40多個國際影展邀映、飆出400多篇盛讚好評，英國《衛報》5顆星滿分高評，被譽為「今年最完美電影」，國際電影資料網IMDb更給予8.5的超級高分，甚至超越前作《冬日甦醒》，被認為是錫蘭至今「最圓滿作品」。

《野梨樹》將於12月28日在台上映。