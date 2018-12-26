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《歌手2019》神秘嘉賓是18歲小鮮肉！　台灣女神強對決網驚：神仙打架

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《歌手2019》開播前演出陣容傳出多個版本，終於在26日公開官宣版名單，包括劉歡、樂團逃跑計畫、楊坤、張芯，還有來自台灣的齊豫、吳青峰，其中還有神秘嘉賓尚未公布，再度掀起外界好奇。

▲《歌手2019》神秘嘉賓再傳新人選。（圖／翻攝自《歌手》微博、克里斯蒂安IG）

▲《歌手2019》舉辦記者發表會，會中宣布還會有神秘嘉賓加入。（圖／翻攝自《歌手》微博）

《歌手》經歷更改節目名稱已經5年，並邀集中港台唱將在舞台上飆歌對決，接著由觀眾投票決定淘汰或晉級，包括鄧紫棋、徐佳瑩、張宇、趙傳、張韶涵、華晨宇等都因節目人氣倍增，並在2018年首度邀請英國歌手Jessie J，增添國際知名度。最新一季名單盛傳多時，一度傳出會有林俊傑或葉蒨文，最終名單則沒有出現，不過證實了吳青峰的加入，日前網傳吳青峰會接棒張韶涵擔任「音樂串講人」，節目將於1月11日播出。

▲《歌手2019》神秘嘉賓再傳新人選。（圖／翻攝自《歌手》微博、克里斯蒂安IG）

▲吳青峰被傳將擔任串講人。（圖／翻攝自《歌手》微博）

由於《歌手2019》透露還會有一位神秘嘉賓演出，引起不少網友高呼超人氣天后愛薇兒。根據陸媒《新浪娛樂》的報導，知情人士爆料節目邀請克里斯蒂安科斯托夫（Kristian Kostov），他擁有俄羅斯、保加利亞雙重國籍，現年18歲，2017年在「歐洲歌唱大賽」奪下亞軍，參賽驚力相當驚人，再加上劉歡、齊豫、吳清峰等實力派唱將，由於第一波名單歌手年齡層較高，部分網友認為對年輕群眾吸引力較低，不過也有歌迷形容2019年陣容「好像看神仙打架。」

▲《歌手2019》神秘嘉賓再傳新人選。（圖／翻攝自《歌手》微博、克里斯蒂安IG）

▲《歌手2019》神秘嘉賓再傳克里斯蒂安。（圖／翻攝自克里斯蒂安IG）

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