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全世界都愛魏姐！《延禧攻略》奪Google熱搜戲劇榜首　連BBC都著迷

文／妮妮小宅女

2018年就要結束了，通常年底都會有一波的年度統計調查，根據Youtube統計今年在台灣最多人點閱的華語流行音樂第一名是周杰倫的《等你下課》，而在影片類則是木曜4超玩和柯P的《一日市長幕僚》。

那2018年Google搜尋量最多的戲劇節目大家知道是哪一部嗎？沒錯就是《延禧攻略》啦～～這個結果似乎不是很意外，但值得一提的是，在中國，Google並不是他們常用的搜尋引擎，也就是說這部劇在海外的搜尋量非常驚人。

大檸檬用圖（圖／翻攝自google2018年度搜尋排行）

▲▼《延禧攻略》。（圖／八大）

而英國BBC甚至還因此特別對這齣劇做了個報導，甚至拿來和另一齣在英國大熱的戲劇《王冠》比擬，因為這兩部都是在講宮廷內的權力鬥爭。雖然兩者大不相同，《王冠》講的是伊莉莎白二世女王統治的故事，而《延禧攻略》則是在講一個聰明女子如何在這險惡的環境中生存。

大檸檬用圖（圖／翻攝自Netflix）

除了介紹劇情外，BBC還認真地分析了《延禧攻略》大紅的原因。

【符合現代女權主義的思想】
跳脫以往女性在當時代都是唯唯諾諾、寬容、順從、柔弱的傳統女性角色，主角魏瓔珞如何運用她的機智跳出傳統框架，並一次次的從困境中脫身。

當然所謂的權力鬥爭很多都是編纂虛構出來的劇情，但主角的原型的的確確在歷史上被追封為皇后，而清朝是滿人當家，她成為了整個清朝唯一的漢族皇后。有了真實歷史背景的加持，觀眾更容易對這樣的戲劇買單。

▲吳謹言華鼎獎封視后。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》）

雖然很多人戲稱我們魏姐根本一直在越級打怪，而且就是一部不太需要動腦的爽劇，光看主角一路殺殺殺這樣解決問題，但還是不減這部劇的熱度。

【演員低成本、製作高質量、道具精緻化】
這也是BBC認為這部劇能異軍突起的原因，英國戲劇一直以來都非常看重服裝、梳化、道具這一塊，而《延禧攻略》先不論主角的知名度高不高，光是服裝、氣場跟道具一出來就先贏一半，後製畫面的調色也讓整齣戲色調舒服、一致。

除了香港演員佘詩曼之外，其他的演員大多都不算太有名，所以劇組將大部分的錢花在了場景、服裝、道具等細節上，將演員的片酬壓縮到了總製片費用的10%而已。

▲吳謹言華鼎獎封視后。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》）

然而這樣的行銷手法在下一部戲劇上是否管用？我們並不知道，畢竟我們都知道《延禧攻略》播出的時間點是佔有優勢的，撇開精緻華美的場景和道具外，也是有人認為在劇情的安排上並不那麼「經典」，看過一次就不會想看第二次。

總而言之不管如何，這部劇在今年成為搜尋排行榜上的第一位，是無庸置疑的，相信沒看過這部劇的你，一定也對這不陌生吧？不管你喜歡還是不喜歡，這劇都成功了帶起話題和風潮，也算是達到了最終目的了。

VIA BBC

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延伸影音...

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關鍵字

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