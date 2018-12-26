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猝逝10周年！飯島愛「引退秘辛曝光」生前向母淚訴：無法接受變老

文／紅豆Q粉粿

說到AV界傳奇女星，6、7年級生一定都知道「丁字褲小愛」！

飯島愛在1992年時，以作品《處女宮》出道，同年也出演東京電視台深夜節目《東京情色派》「丁字褲小愛」一角，在節目中，飯島愛的個性活潑大膽，經常自己掀起裙子露出丁字褲，不僅獲得「丁字褲女王」的稱號，也因該節目爆紅！之後，飯島愛在演藝圈的發展蒸蒸日上，她也擔任《男女糾察隊》綜藝節目的固定班底，更曾在2000年出版半自傳性的小說《柏拉圖式性愛》，發展相當多元。

除了演藝發展，飯島愛也參與了正向的良好活動：推廣預防性病，她也曾想建立一個讓女性能自己購買保險套、情趣用品，以及查詢性學知識的健教網站。然而很不幸地，2008年12月份，飯島愛逝世，死亡超過一周後才被發現，死因被認定為肺炎。

在飯島愛逝世滿十周年之際，她的父母親接受日本《AERA》網站採訪，談到女兒害怕的事，飯島愛的母親說，「女兒在2005年時就有引退的念頭，她說無法接受自己變老了還出現在電視裡的模樣，說電視的畫質越來越好了，像她這樣臉上塗滿化妝品的人，無法繼續在演藝圈生存。」

另外談到飯島愛的個性，她的母親心疼地說，「她很少在我們面前表現出辛苦的模樣，不喊累的，但我知道，她一定盡了很大很大的努力，才能擁有這樣的成就。」

飯島愛在人生的後半段也積極投入愛滋病防治運動，一位與她熟識的醫師赤枝恒雄這麼形容飯島愛，「她在生前積極參與愛滋病議題活動、參加由厚生勞動省、愛滋病防治財團等單位舉辦的談話活動，同年她也擔任性病預防講師，一直到她逝世，時間長達5年！」

寫到此，不禁又讓人更認識飯島愛了！

在你心目中，這位傳奇女優又是什麼模樣呢？

延伸影音...

VIA AERA

紅豆Q粉粿

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關鍵字

飯島愛, 女優, AV, 生活, 紅豆Q粉粿, 逝世, 十周年, 正妹, 日本

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