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2018年末SBS、KBS、MBC表演暨頒獎典禮　出席藝人報你知

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為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂發行＆獨家專欄！現在就跟著韓語小編..

文／KKBOX編輯室-柯吉霸

12月除了讓人感到開心的耶誕節、跨年，讓韓迷們最興奮的莫過於三大電視台的年末頒獎典禮！本週起由 SBS、KBS、MBC 三大無線電視台接連舉行的年末頒獎典禮，短短一週內將有八場橫跨歌謠、演技、演藝三類型的現場演出。這麼多場到底要怎麼看？跟著小編的整理做筆記，本放死守為心愛的藝人們打氣～

獨一無二大勢合作舞台就在SBS

SBS 的音樂頒獎典禮《SBS 歌謠大戰》已經於12月25日開戰！這次請來受到世界矚目的 BTS 防彈少年團、歷年專輯銷量超過1,000萬張的 EXO 等各組偶像歌手。電視台率先爆雷典禮上將由人氣男團 WINNER 攜手 GOT7、SEVENTEEN、NCT、Wanna One 打造「大勢的大勢」特別舞台， Red Velvet 也將和 TWICE 二大人氣女團帶來「漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子」合作舞台，從公布就受到粉絲的熱烈討論。

今年開播的綜藝節目《白種元的胡同餐館》、《家師父一體》將和熱播的長青韓綜《叢林的法則》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《同床異夢2 - 你是我的命運》角逐《SBS 演藝大賞》。另外，31日舉行的《SBS 演技大賞》將由申東燁、申惠善、李帝勳擔任主持人，並在《要先接吻嗎？ 》、《油膩的MELO》、《雖然30但仍17》、《狐狸星新娘》、《Return》等熱門韓劇中選出大賞得主。

SBS 歌謠大戰

時間：12月25日（二）17:30

出席歌手：BTS 防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、iKON、MAMAMOO、MOMOLAND、GFRIEND、GOT7、EXO、Wanna One、Red Velvet、WINNER、Apink、SUNMI、MONSTA X、BTOB、NCT、SEVENTEEN

SBS 演藝大賞

時間：12月28日 （五） 20:55

主持人：金鍾國、朴修弘、韓高恩

SBS 演技大賞

時間：12月31日（一）20:55

主持人：申東燁、申惠善、李帝勳

三大夯團聯手主持只在 KBS

歌謠頒獎典禮《KBS 歌謠大祝祭》將在12月28日晚間於汝矣島的 KBS HALL 舉行，包括 Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、Apink、黃致列、SUNMI、請夏、NORAZO、OH MY GIRL、(G)I-DLE 與 BTS 防彈少年團等29組藝人將出席。典禮也將由 EXO、BTS 防彈少年團、TWICE 三大夯團成員燦烈、多賢、JIN 擔任主持人。

另外，KBS 製作的戲劇《廣播羅曼史》、《你也是人類嗎？ 》、《最完美離婚》、《黑騎士》等熱播韓劇，將於31日角逐《KBS演技大賞》。

KBS 歌謠大祝祭

時間：12月28日（五）20:30

出席歌手：BTS 防彈少年團、Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、Apink、黃致列、SUNMI、請夏、NORAZO、OH MY GIRL、(G)I-DLE、EXO、TWICE、AOA、VIXX、NU'EST W、GOT7、MONSTA X、NCT 127、龍俊亨、10CM、ROY KIM、Lovelyz、MOMOLAND、宇宙少女、Celeb Five、THE BOYZ、金蓮子。

KBS 演技大賞

12月31日 （一） 20:55

主持人：全炫茂、Uie

看 MBC 與女神、男神、諧星 歡度跨年夜

圖片截自MBC官網

MBC 將接連於12月29、30、31日晚間舉行《MBC 放送演藝大賞》、《MBC 演技大賞》、《MBC 歌謠大祭典》。壓軸登場的《MBC 歌謠大祭典》將於31日盛大舉行，今年典禮以「The Live」作為主題，並將分為「Keyword」、「Syndrome」兩個段落。

官方日前宣佈東方神起將進行 Cover 舞台，在全世界刮起 K-POP 熱潮的大勢歌手們也將全員出動，包括 Apink、BTOB、(G)I-DLE、GFRIEND、GOT7、iKON等超過30組歌手出席並帶來精彩的演出。典禮由少女時代潤娥、SHINee 珉豪、ASTRO 車銀優三位高顏值偶像，搭配諧星盧弘喆共同主持，陪伴大家度過歡樂跨年夜。

MBC 歌謠大祭典

時間：12月31日（一） 20:45

出席歌手： 煥熙、鮮于貞娥、NORAZO、東方神起、TIGER JK、尹美萊、白智英、EXO、BTS 防彈少年團、TWICE、Red Velvet、Wanna One 、 Apink、BTOB、GOT7、iKON、MONSTA X、NCT DREAM、Stray Kids、THE BOYZ、WINNER、Golden Child、gugudan、Lovelyz、MAMAMOO、MOMOLAND、VIXX、SUNMI、SEVENTEEN、(G)I-DLE、GFRIEND、OH MY GIRL、宇宙少女、Bizzy、VIBE、Ben、臉紅的思春期、洪真英

MBC 放送演藝大賞

時間：12月29日（六） 20:50

主持人：全炫茂 勝利 惠利

MBC 演技大賞

時間：12月30日 （日） 20:45

主持人：徐玄

**以上時間皆為韓國當地時間！
 

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關鍵字

SBS歌謠大戰, KBS歌謠大祝祭, MBC歌謠大祭典, 日韓風

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