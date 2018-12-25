36歲曾莞婷想生了！　感情穩定連喊2次「會閃婚」

記者李欣容／台北報導

曾莞婷除了穩坐台劇女神寶座之外，近來也跨足電影界，還自創保養品、服裝品牌，事業蒸蒸日上，愛情也逐漸開花，透露有「穩定發展好友」，聽到陳冠霖想生二胎，心有感觸：「你還有1個，該哭的是我們吧！」

▲三立八點檔《炮仔聲》首映會，曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷去年被拍到和「賓士男」在車上互動曖昧，今（25日）出席新戲《炮仔聲》時，大方坦承感情穩定，至於卡關在哪？曾莞婷笑說：「卡關在看我哪一天突然想結婚，可能就閃婚啦，不一定，可能閃婚哦！」

事實上，去年底曾莞婷出席記者會時曾說，媽媽對他印象不錯，覺得他是老實人，是可以考慮結婚的對象，男方會在她生理期不舒服時煮薑茶、巧克力，甚至送上各大品牌衛生棉，讓曾莞婷虧：「我只是生理期、不是小產耶！」

▲▼曾莞婷（右1）客串接檔戲幫救火 。（圖／記者黃克翔攝）

而這次參與接檔戲，曾莞婷不好意思地說：「我其實是來幫忙的，前面拉抬造勢一下！」至於同樣戀情穩定的李燕，一聽到感情問題馬上搖頭：「我們主題是《炮仔聲》，不可以聊這件事情！」但隨後又說自己確實也喜歡小孩，但看到姐姐教育3個孩子辛苦，坦言不會想自己生，「太恐怖了，每個階段都有問題，玩小孩開心，教育小孩沒這麼容易。」

▲李燕喜歡小孩，但不想自己生，玩姐姐的孩子過乾癮。（圖／記者黃克翔攝）