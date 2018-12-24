老闆：跟它說聲謝謝吧！　哈佛學霸歌手田心蕾一秒爆哭

▲田心蕾拍MV爆哭 。（圖／WeMedia微視傳娛）

記者盧薇淩／台北報導

畢業於哈佛大學的創作歌手田心蕾，為新歌《你看不見我》拍攝mv，距離上一次拍攝MV已相隔2年多，所以拍攝前心裡非常緊張，也有一種莫名怕會看見的害怕，朋友安慰時還笑說：「歌名真的很重要。」田心蕾最近開始有一些活動邀約，大都是零星小場的演出，但每一場都很珍惜，「希望讓更多人看到愛唱歌的我。」

劇情呈現的是沉寂的這三年，大都是跟音樂與自己在對話，所以在MV中是打開鋼琴為開始，最後以闔上鋼琴作為結尾。在拍攝最後一幕時，導演也是經紀公司老闆大衛哥在旁邊說了一句話：「心蕾，音樂是你最好的朋友，跟它說聲謝謝吧！」這時候眼淚突然檔不住，最後也剛好被鏡頭拍到眼淚落在琴鍵上。

▲田心蕾收到同志朋友私訊。（圖／WeMedia微視傳娛）

田心蕾在拍攝MV隔天，有一位粉絲私訊她，看到內容讓她非常非常感動。對方是一位同志朋友，她表示雖然公投大選結束了，但還有好多沒被大家看見的事情，《你看不見我》這首歌陪伴了她前陣子失落的日子，尤其是歌詞中「愛的道理最沒道理，越用心的越傷心」以及「你看不見我五光十色背後 像孩子的真心總在複雜世界被打擊」，很希望有一天被世界看見，也因此這首歌意外串起了同志朋友的內心情緒。