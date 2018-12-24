楊冪離婚「4歲女兒留給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

記者李湘文／綜合報導

藝人楊冪在22日宣布離婚，跟前夫劉愷威轉為朋友關係，未來將以親人的身分，共同撫養4歲的女兒「小糯米」。不過，有消息指出，因為小糯米現在在香港上學，之後也還是會繼續留在當地，由爺爺劉丹代為照顧。

▲劉丹24日因為拍戲而現身。（圖／CFP）

據港媒報導，劉丹24日到香港TVB電視城拍戲，被問到劉愷威、楊冪離婚後的現況，回應：「2個都很好，都沒事，大家放心！」不過，他坦言並不清楚兒子和媳婦為什麼離婚，自己也是到他們決定之後才被通知，「當然尊重他們意見，這樣做當然有他們的原因吧。」

▲楊冪、劉愷威的女兒小糯米將會繼續跟爺爺一起住在香港。（圖／CFP）

對於外界傳言有第三者介入，劉丹仍是笑答：「很多人都這樣講，總之他們都很好，都沒事。」不斷強調劉愷威和楊冪現在都過得好。至於之前一直跟著爺爺生活的小糯米，劉丹表示會像之前一樣繼續帶：「孫女沒事，總之一切照常，完全沒問題，大家放心。」

▲劉丹表示小糯米很好，生活一切照常。（圖／CFP）

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