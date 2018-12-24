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側寫／為表演藝術而生　安迪人生「最後一場記者會」

記者李欣容／台北報導

安迪月初因食道癌離世，今（24日）舉辦告別式時，除了遺孀阿娥，兒女林志融、林吟蔚，還有許多演藝圈好友，以及多家媒體到場，拍下安迪哥人生最後一場記者會。

▲▼安迪告別式,安迪老婆阿娥陳慧娥。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式，遺孀阿娥。（圖／記者李毓康攝）

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安迪一生熱愛表演，以《鳥來伯與十三姨》走紅，沒想到卻因一場派對，讓他的人生從此墜落谷底。但他不向現實與考驗低頭，2010年考了潛水執照，到綠島帶團接客，當時他已經49歲。

安迪人生的最後一場秀，有至親好友，有哭紅雙眼的家人，還有不捨他的粉絲，以及一路上追隨他的媒體，站在一旁不禁開始思考，面對藝人離世，究竟是該留空間給家人，讓他們低調、安靜的送走他們的摯愛，還是帶著攝影機到場關心。

安迪演藝圈好友況明潔帶著斗大的淚珠接受採訪，她先是抬頭環顧四周，嘆了口氣說：「當藝人就是這樣，在世的時候都是希望每天都能有舞台，我今天還是化了一點妝，想以同事的身分告訴安迪哥，他只是到另一個地方的舞台，他沒有下台。」

看著靈堂裡的那張遺照，穿著紅色衣服，滿臉燦笑的安迪哥，答案也呼之欲出，他這輩子為表演藝術而生，即便走到最後，想必也希望能在他熱愛的舞台，替自己的人生舉辦一場謝幕典禮。

▲▼安迪告別式,林吟蔚。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪告別式，女兒林吟蔚。（圖／記者李毓康攝）

安迪生病時也曾經痛苦自問：「為什麼是我？」但他心裡最掛念的是家人，即便化療不適，也打起精神逗老婆開心，且堅持不讓孩子到醫院探病，就是不想讓子女看到他脆弱、無助的一面。

為了讓樂團主唱兼吉他手的兒子林志融有好的環境練團，安迪在汐止租了大坪數的房子，最後的願望，是盼兒女都能成材，扛起家計，林志融今用滄桑的嗓音獻唱《希望你回來》，每一聲嘶吼，都帶著對安迪的思念與承諾，承諾他會好好照顧姊姊，保護媽媽，再不捨，也希望爸爸好走。

▲▼安迪告別式,林吟蔚,林志融。（圖／記者李毓康攝）

▲安迪為讓兒子練團，在汐止租下大坪數的房子。（圖／記者李毓康攝）

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