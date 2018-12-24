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林志穎花1億買限量法拉利？　回應真相「幾千萬友情價」

記者盧薇淩／台北報導

林志穎11月底從香港搭飛機回台灣，被同機乘客投訴為了等他一個人拿行李，讓飛機前後延誤半小時才起飛，他隨後出面澄清沒使用特權，24日出席名錶活動時更說：「是覺得自己蠻倒楣，還有人幫我查了那時候的飛機，連續好幾天都delay起飛。」而他先前被爆花了一億現金買一台法拉利跑車，他又再度說：「很多新聞都跟事實不符合。」

▲▼ 林志穎Roger Dubuis腕錶展開幕嘉賓 。（圖／記者周書羽攝）

▲林志穎出席活動。（圖／記者周書羽攝）

林志穎11月底被投訴搭飛機從香港返回台灣時，機上搭乘商務艙，但關上艙門後，林志穎突然要求拿回已經寄艙的行李，同行一位友人下機取件，為了等他一人導致飛機延誤半小時才起飛。他24日無奈表示「覺得很倒楣」，也還原當天狀況，當發現遺落物品後請助理下機拿，而飛機也準時關上艙門起飛，並說有人替他查了那幾天的同班次班機，幾乎都delay才起飛，並非他一人的關係，對於爆料很無奈。

▲▼ 林志穎Roger Dubuis腕錶展開幕嘉賓 。（圖／記者周書羽攝）

▲林志穎被爆用1億買下跑車。（圖／記者周書羽攝）

至於先前曾被爆花了1億現金買下全台唯一、全球限量500台的法拉利跑車，林志穎也說跟事實不符，而之前被爆料時也已回應過此事，他早就看上該輛跑車，但是向朋友以友情價不到1億元購入，澄清爆料內容和事實不符。聖誕節將至，問起想要的聖誕禮物，林志穎說：「其實我都不覺得要什麼禮物耶，好像沒有什麼缺的。」看到周杰倫聖誕禮物獲得昆凌送的跑車，他也說：「如果是我當然會很感動呀。」

▲▼ 林志穎Roger Dubuis腕錶展開幕嘉賓 。（圖／記者周書羽攝）

▲林志穎在飛機上被爆用特權。（圖／記者周書羽攝）

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