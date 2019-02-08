準影帝對鏡頭大擺臭臉...放話：奧斯卡「不過是根胡蘿蔔」　

記者邱映綾／綜合報導

第91屆奧斯卡將於台灣時間2月25日上午九點登場，對於電影從業人員來說，奧斯卡象徵著最高榮譽，多少人期待能夠拿獎為自己的演藝生涯寫下新篇章，或是換得一個鹹魚翻身的機會。但一直以來，並非所有人都對奧斯卡懷抱期待，有些人更是對頒發獎項的美國演藝學院嗤之以鼻。

1. 凱文哈特

▲凱文哈特（Kevin Hart）。（圖／凱文哈特IG）



第91屆奧斯卡先前公布由喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）主持，沒想到他被網友挖出恐同言論，被主辦單位要求為過去的不當言論道歉，否則就要更換主持人，但他堅持拒絕道歉，還說如果要換人也沒關係，「我知道我的為人，親近我的人也知道」、「我們正在餵養社群網站的惡魔，還獎勵他們，我不打算這樣做，我要做我自己，堅持立場。」沒多久就發文宣布自己退出主持，在入圍名單還沒公布前就引發另一波風暴。

2. 瓦昆菲尼克斯

▲瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）。（圖／達志影像、翻攝自網路）



宣部主演新一代《小丑》的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）也曾三度獲得奧斯卡的提名，但他向來不避諱表示對奧斯卡的不屑。在85屆奧斯卡頒獎典禮之前，他曾放話給某雜誌：「奧斯卡完全是瞎扯，我不想參加頒獎典禮」，儘管如此，他還是出席了當年的頒獎典禮，但正當要頒發最佳男主角時，每一位提名者都微笑地看著前方的攝影機，瓦昆卻不斷地搖頭，嘴巴裡還吃著東西。他後來對媒體表示：「我覺得我跟那群人格格不入，覺得渾身不舒服，我不想再經歷這種折磨人的過程了，對，他是跟胡蘿蔔沒錯，但絕對是我嘗過的最爛的胡蘿蔔，一群人勾心鬥角，爭來爭去…全世界找不出比這更蠢的事。」

3.伍迪艾倫(Woody Allen)

▲伍迪艾倫（Woody Allen）。（圖／達志影像）



出生美國紐約的名導伍迪艾倫（Woody Allen）1977年執導的《安妮霍爾》（Annie Hall）曾獲得奧斯卡四項大獎，但是頒獎典禮當晚，人卻在一家酒吧裡喝酒。他唯一一次出席奧斯卡是在2002年，「評審打來時我很緊張，因為我怕他們讓我歸還已經典當了的獎盃」，還好最後只是請他介紹一部紐約短片，但是他也不忘在台上調侃奧斯卡：「我問他們這次是要頒給我什麼獎，結果他們說不是的，是要請我來頒獎，我說要頒獎的話找馬丁史柯西斯*吧！結果他們說，馬丁沒空，只好找我。」

註*：馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)同樣出生紐約，曾獲得第79屆奧斯卡最佳導演獎，執導的作品有《隔離島》、《神鬼無間》、《華爾街之狼》等。

4.強尼戴普(Johnny Depp)

▲強尼戴普（Johnny Depp）。（圖／達志影像）



強尼戴普（Johnny Depp）曾在2015出席《黑勢力》（Black Mass）首映會時，表達對奧斯卡不感興趣，被媒體問到在新片裡的表現有望問鼎隔年奧斯卡，甚至有「強勢回歸」的架式，他卻說：「我到底是從哪兒回歸呀？是從墳墓裡起死回生嗎？我在這部片裡並沒有做出任何不同於以往的事啊」，強調自己「從來就不想拿獎，也不想上台發表演說，其實幾次提名就很足夠，如果你一直想著要贏，就表示你得和別人競爭，但我並不想這樣。」

5.馬龍白蘭度(Marlon Brando)

▲馬龍白蘭度主演《教父》獲得奧斯卡影帝。（圖／劇照）



觀眾心中永遠的「教父」-馬龍白蘭度，曾8次獲得奧斯卡最佳男主角提名，是兩屆奧斯卡影帝得主。在1973年的頒獎典禮上，為了表達他對當局歧視印第安人政策的憤慨，請一位印地安小女孩代替他上台領獎，宣讀一份抗議美國政府虐殺印第安人的聲明，並且當眾宣告，白蘭度拒絕領獎的原因是「電影界把印第安人塑造成了野蠻殘暴的角色，除非這些現象獲得改善，他才會對此獎表示尊重。」