2018韓劇收視王TOP 10出爐！這2部「正在播」已經上榜

記者吳孟庭／綜合報導

2018年結算又到了，今年許多韓劇各有擁護支持者，韓媒統計綜合平均收視，選出最強的「迷你劇集」收視TOP10，冠軍居然是女主角演到一半換角的《Return》，有2部現在還在播出中，《男朋友》收視狂飆，另一部則是越狗血越多人看，後勢看漲！

▲2018韓劇收視王TOP 10出爐，《男朋友》《百日的郎君》都上榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

2018年1月播出的《Return》，平均收視為13.68%，甚至創下最高17.4%的好成績，不過才演到一半，女主角高賢廷就傳出打導演跟飆髒話，甚至導致整個劇組停拍，最後宣布女主角必須換角來救急，但依然穩坐今年最高收視王寶座。

▲韓劇《Return》停拍原因，據傳是因為高賢廷（右）在拍攝現場打了導演。（圖／CFP）

第二名是李炳憲、金泰梨主演的《陽光先生》，耗資400億韓幣拍攝的華麗古裝劇，由《鬼怪》編劇金銀淑寫出大時代人物下的虐戀，創下tvN今年度收視最高紀錄。第3名是《大力女子都奉順》編導二度合作的新劇《我們遇見的奇蹟》，講述因車禍兩男子靈魂跑到同一個身體裡的科幻故事。

宋慧喬與朴寶劍的魅力持續發燒，目前才播到第8集，就成為今年迷你劇情收視第4，第5名也是tvN的《機智牢房生活》，該劇由2017年底播出，到2018年1月18日最後一集，創下11.195%好成績。

第6與第7分別是甘宇成、金宣兒主演的《要先接吻嗎？》，以及申惠善、梁世宗主演《雖然30但仍17》，都有不錯好評。特別是第8名的《皇后的品格》還在熱播中，設定韓國為君主制，因皇帝撞死人，受害的崔振赫決定改頭換面、隱姓埋名入宮報仇，擔任皇室親衛隊隊員，劇情發展灑狗血卻引發討論熱度，最新收視已突破14.6%。

註：此榜統計2018年1月1日至12月20日播出之韓劇平均收視率，無線台KBS、MBC、SBS與有線台JTBC、MBN、TV朝鮮、Channel A、tvN、OCN等同時計算之結果，但無考量無線台與有線台收視人口差異。

2018年韓劇收視王TOP 10：

1. 《Return》

2. 《陽光先生》

3. 《我們遇見的奇蹟》

4. 《男朋友》（播出中）

5. 《機智牢房生活》

6. 《要先接吻嗎？》

7. 《雖然30但仍17》

8. 《皇后的品格》（播出中）

9. 《黑騎士》

10. 《百日的郎君》