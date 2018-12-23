ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王心凌睡衣曝光！　羞笑揭私下一面「在家穿比較少」

記者盧薇淩／台北報導

睽違三年，Cyndi王心凌推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，對粉絲向來寵愛有加的她，在聖誕節前夕開趴獻給KKBOX Prime 會員，更配合抒情主打歌《大眠》，將主題訂為「王心凌K歌睡衣趴」粉絲見面會，她身穿藍色長版睡衣甜美亮相，面對現場質疑尺度太保守，她打趣說：「平常在家裡會穿比較少，怕今天穿來歌迷會流鼻血。」至於現實生活睡衣款式，她以「不便透露」留給粉絲無限想像。

▲▼王心凌舉行睡衣趴 。（圖／KKBOX）

▲王心凌舉行粉絲見面會，鐵粉穿著粉紅小豬裝雀屏中選。（圖／KKBOX）

這場KKBOX Prime 玩家獨享的KTV派對抽出20位幸運粉絲，王心凌在現場嚴選出三位用心粉絲，分別頒出「最有創意睡衣獎」，該粉絲先把隔天要上班的衣服穿在身上，節省隔天起床梳洗時間；「看了就想睡睡衣獎」則由本身職業為護士的王心凌鐵粉奪下，原因是她以一身毛茸茸的睡衣搭配想睡的表情，看了就令人引發睡意。

最後一個則為「看到就秒醒睡衣獎」，有男粉絲穿著粉紅色小豬裝，因反差萌而出線。而該名粉絲是王心凌鐵粉，追她追了13年，見到偶像忍不住說：「我心目中的女神，我們的青春都有妳，13年的歲月都給妳了。」難得與粉絲相聚，王心凌與粉絲話家常，有位粉絲現場自爆「曾去過王心凌家裡」，原來是他曾替王心凌愛犬「托托」洗澡而到過家中。

▲▼王心凌舉行睡衣趴 。（圖／KKBOX）

王心凌近日推出新專輯。（圖／KKBOX）

帶著全新作品回歸歌壇，王心凌直言，三年不見粉絲，這一次感受到粉絲的成長，等了三年想要對偶像說的話，在簽唱會來不及說的，粉絲改以寫信來表達，她表示，「收到兩大袋的信一定會全部看完，也呼籲他們不要亂買東西、亂花錢，改作應援牌、應援扇分享給其他粉絲」。至於私下唱KTV的一面，她表示：「我在KTV不太會唱自己的歌，感覺像在加班，放鬆時只唱別人的歌，常常變成朋友唱我的歌，我變成Dancer伴舞。」

▲▼王心凌舉行睡衣趴 。（圖／KKBOX）

▲▼王心凌三年未和粉絲見面。（圖／KKBOX）

▲▼王心凌舉行睡衣趴 。（圖／KKBOX）

推薦閱讀

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹質問：怎麼回事？

蕭敬騰真的停用IG臉書！　經紀人心疼：歌迷踩到他地雷

蕭敬騰「真的不想玩了」！　深夜告白粉絲：我根本不愛這些東西

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

楊冪200億身家超霸氣！買房不用問劉愷威：我買得起啊

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人怒揭內幕：擺餐桌布都刁難！

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

嚴立婷躺床「老公視角」　長直嫩腿全露太犯規！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王心凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭
  2. 律師戳破楊冪離婚盲點！　少了關鍵4字「離婚不生效」
  3. 女歌手親睹《偶像》男星被送行「沒人認出她」　12字獨白超心酸
  4. 印尼樂團主唱老婆還活著！　生日遇海嘯失蹤…夫IG悲痛呼喚
  5. 代班孫協志主持　洪都拉斯篡位「慘聞」黃鐙輝臭腳
  6. 王心凌睡衣曝光！　羞笑揭私下一面「在家穿比較少」
  7. 阿娥寫歌思念亡夫安迪　心酸悲唱「放我孤一個」催淚
  8. EXO KAI正臉被踢「短暫昏迷」！　XIUMIN愧疚留陰影
  9. 潘裕文打給媽媽哭了！　「你兒子終對社會有貢獻」吐11年心酸
  10. 江若琳結婚了！　嫁10年好友「上大紅花轎」淚崩：無悔這決定

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366