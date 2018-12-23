王心凌睡衣曝光！　羞笑揭私下一面「在家穿比較少」

記者盧薇淩／台北報導

睽違三年，Cyndi王心凌推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，對粉絲向來寵愛有加的她，在聖誕節前夕開趴獻給KKBOX Prime 會員，更配合抒情主打歌《大眠》，將主題訂為「王心凌K歌睡衣趴」粉絲見面會，她身穿藍色長版睡衣甜美亮相，面對現場質疑尺度太保守，她打趣說：「平常在家裡會穿比較少，怕今天穿來歌迷會流鼻血。」至於現實生活睡衣款式，她以「不便透露」留給粉絲無限想像。

▲王心凌舉行粉絲見面會，鐵粉穿著粉紅小豬裝雀屏中選。（圖／KKBOX）

這場KKBOX Prime 玩家獨享的KTV派對抽出20位幸運粉絲，王心凌在現場嚴選出三位用心粉絲，分別頒出「最有創意睡衣獎」，該粉絲先把隔天要上班的衣服穿在身上，節省隔天起床梳洗時間；「看了就想睡睡衣獎」則由本身職業為護士的王心凌鐵粉奪下，原因是她以一身毛茸茸的睡衣搭配想睡的表情，看了就令人引發睡意。

最後一個則為「看到就秒醒睡衣獎」，有男粉絲穿著粉紅色小豬裝，因反差萌而出線。而該名粉絲是王心凌鐵粉，追她追了13年，見到偶像忍不住說：「我心目中的女神，我們的青春都有妳，13年的歲月都給妳了。」難得與粉絲相聚，王心凌與粉絲話家常，有位粉絲現場自爆「曾去過王心凌家裡」，原來是他曾替王心凌愛犬「托托」洗澡而到過家中。

▲王心凌近日推出新專輯。（圖／KKBOX）

帶著全新作品回歸歌壇，王心凌直言，三年不見粉絲，這一次感受到粉絲的成長，等了三年想要對偶像說的話，在簽唱會來不及說的，粉絲改以寫信來表達，她表示，「收到兩大袋的信一定會全部看完，也呼籲他們不要亂買東西、亂花錢，改作應援牌、應援扇分享給其他粉絲」。至於私下唱KTV的一面，她表示：「我在KTV不太會唱自己的歌，感覺像在加班，放鬆時只唱別人的歌，常常變成朋友唱我的歌，我變成Dancer伴舞。」

▲▼王心凌三年未和粉絲見面。（圖／KKBOX）