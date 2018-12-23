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《最完美的離婚》改編5年前日劇　結婚離婚切中人心引共鳴

圖文／鏡週刊

人人都聽過「婚姻是愛情的墳墓」這句話，對於「相愛容易相處難」也心知肚明，但相愛中的男男女女，依然對婚姻充滿嚮往。車太鉉、裴斗娜、李伊、孫錫久主演的韓劇《最完美的離婚》，即使改編自5年前的同名日劇，主題內容依然不過時而切中人心，堪稱人生自我反省的佳作。

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結婚到底是2個人的事？還是2家人的事？韓國離婚率近幾年有迅速上升的趨勢，2016年甚至已飆升至世界排名第3。根據韓國統計廳數字顯示，每年約30.6萬對夫婦結婚，但每年也有14.5對夫婦離婚，幾乎每2對就有1對離婚，到底高離婚率的原因出在哪裡呢？

《最完美的離婚》改編自2013年的日劇《離婚萬歲》，由《不善良的女人們》柳賢基導演執導與文正民作家合作打造。故事描述擔任保全工作的趙石無（車太鉉飾），個性頑固難相處，時常和手機對話，對結婚3年、個性隨和的妻子姜輝嘍（裴斗娜飾）感到厭煩，總是想著離婚的他，某天竟被輝路搶先提出離婚要求，兩人從此過著離婚同居的生活。

車太鉉（左）、裴斗娜在《最完美的離婚》中，飾演過著同居生活的離婚夫妻。（KKTV提供）

趙石無巧遇大學初戀女友陳幽影（李伊飾），輝嘍也意外結識幽影且頗為投緣。但兩人卻發現老是和不同女人親熱的男子李章賢（孫賢久飾），竟然是幽影的老公，兩人婚後根本沒去做婚姻登記，在章賢坦承外遇出軌後，傷心的幽影堅持與章賢分居。到底這4個人的感情會歸向何處呢？

《最完美的離婚》是新人編劇文正民的首部作品。文正民2010年以劇本《沈重的行囊》在MBC電台的劇本甄選中脫穎而出，直至今年才有首部挑大梁的編劇作品問市，在離婚率居高不下的韓國，以離婚為題材的電視劇也越來越多，《最完美的離婚》雖然是部改編自日劇的電視劇，但文正民努力將情節「接地氣」，在不少細節部分都考慮到切合韓國目前的社會氛圍，算是次及格的改編。

韓國現今夫妻離婚問題嚴重，共同生活20年以上才離婚的夫妻，佔離婚總數的五分之一，換句話說平均每5對離婚夫婦中就有1對是屬於晚年離婚，經濟不景氣的情況無法改變，丈夫中年失業往往成為妻子離婚的主因。

《最完美的離婚》中的2對夫妻並不符合上述原因，編劇單純地將問題回歸在「愛情」上，到底是否相愛容易相處難？當夫妻關係變成同居關係，失去苛求對方的權利時，2人的關係會改變嗎？通過探討「結婚是否等於愛情的完結」這個疑問為題，編劇將現代人對愛情、結婚、家庭等煩惱和男女之間的差異，讓目前有著婚姻關係的夫妻看看別人、想想自己外，也讓同居風氣盛行的男女情侶，思考該用什麼心態因應彼此關係改變，以及該如何經營婚姻生活。

文淑（右）在戲中飾演男主角石無的奶奶，時常開導已與孫子離婚的孫媳婦裴斗娜。（KKTV提供）

在這部戲中，編劇以詼諧的方式探討婚姻，延伸到親情、友情，甚至重新定義愛情，其實結婚和離婚都為了同一個目的「幸福」，只是歷經的過程不同。藉著車太鉉、裴斗娜、李伊、孫賢久4個主要角色，展開「可以自由戀愛但暫時同居的離婚關係」生活，觀眾能明顯看到男女對愛情、婚姻的想法到底有何差異，隨著劇情的舖陳推進，也點出「婚姻生活」想要持久就是要懂得「換位思考」的道理。

擅長詮釋社會小人物的車太鉉，搭配有著自我風格與氣質的裴斗娜，讓《最完美的離婚》成為一部有著演員演技保證的好戲，尤其戲中飾演石無奶奶的資深演員文淑，經由她口中分享眾多夫妻相處之道，顯得格外有說服力，不但開導了戲中的主角們，也為在愛情與夫妻關係中迷途的觀眾找到正確的方向。


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