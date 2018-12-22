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孫燕姿瘦回來了！　凸肚瘋傳懷三胎…隔2周親PO近照打臉

記者傅家妤／綜合報導

歌手孫燕姿7月底生下二寶「Poppy」後，至今四個月多，一直在家中休養帶小孩，鮮少公開亮相，最近被民眾捕獲現身火鍋店，身材略顯豐腴，甚至還有網友瘋猜她懷上第三胎。不過她22日凌晨在微博上曬出近照，身穿細肩帶裙裝的她，似乎又瘦回來了，腰也變細了。

▲▼孫燕姿變胖。（圖／翻攝自微博／孫燕姿、孫燕姿Zifans官方）

▲民眾在火鍋店捕獲孫燕姿，照片曝光後不少網友指出她變胖了。（圖／翻攝自微博／孫燕姿Zifans官方）

孫燕姿與荷蘭籍老公納迪姆結婚7年多，先後迎來兒子「納小子」及女兒「Poppy」，順利湊一對「好」字，正式升格為一家四口，生活幸福美滿。不過剛生下二胎四個月的她，先前被網友在某家知名火鍋店捕獲，當時她身穿寬鬆長裙，隱約可見小腹微微凸起，臉蛋也變圓了，照片曝光後，甚至有網友瘋猜她是否再度懷上第三胎。

▲▼孫燕姿秀近照。（圖／翻攝自微博／孫燕姿、孫燕姿Zifans官方）

▲▼孫燕姿秀近照。（圖／翻攝自微博／孫燕姿、孫燕姿Zifans官方）

▲孫燕姿參加朋友婚禮。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）

不過孫燕姿22日出席朋友的婚禮，只見照片中的她身穿細肩帶長裙，露出手臂依舊非常纖細，凸肚似乎也消失了，與火鍋店中的拍下合照的時候，雖然僅相隔2個星期，但相比之下，她的似乎臉也變小了，氣色也很好，看起來已經瘦身成功。但仍有網友嫌「太肉了」、「燕姿，你怎麼胖了」、「女神胖了好多啊」，粉絲隨即跳出護航，「我姿明明在變瘦了」、「女神就算胖，也是應該的，過去太瘦了」，一來一往掀起不少熱議。

▲▼孫燕姿秀近照。（圖／翻攝自微博／孫燕姿、孫燕姿Zifans官方）

▲孫燕姿身材看上去恢復了不少。（圖／翻攝自微博／孫燕姿Zifans官方）

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