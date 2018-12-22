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喊布魯托「躺在地上」沒反應！王心凌嚇壞：還沒準備好

記者盧薇淩／台北報導

王心凌擔任「hito大台柱」在將到來的聖誕節前夕，與幸運的3位粉絲在電台近距離接觸相見歡，並將代表王心凌「體悟、甜蜜、堅持」的三樣私藏物品送給粉絲。其中甜蜜的物品是狗狗牽繩，對於有個可愛狗兒子布魯托的王心凌來說，很有感觸，也透露某次回到家，呼喊托托名字卻沒反應，讓她一度驚慌，對於愛犬將來可能會離開此課題仍未準備好。

▲▼王心凌電台訪問 。（圖／hit fm）

王心凌電台訪問 。（圖／hit fm）

代表王心凌「甜蜜」的物品是狗狗牽繩，粉絲表示，看到牽繩讓她想起她家的愛犬「小莉」，小莉雖離開她們一陣子，每當想起小莉，心裡會很溫暖踏實。對於有個可愛狗兒子「布魯托」的王心凌來說很有感觸，她提到，托托也10幾歲了，她也會讓自己有心理建設，有一天她回到家，呼喊托托的名字，但托托沒出現，只看到托托躺在地上一動也不動，讓她很驚慌，後來確認托托是睡的太香甜才鬆了一口氣，但王心凌也坦承，對於愛犬某天可能先離去的課題，她還沒準備好。

▲▼王心凌電台訪問 。（圖／hit fm）

▲王心凌表示喜歡交換禮物。（圖／hit fm）

提到聖誕節都怎麼過，王心凌表示，她很喜歡過聖誕節，今年也會跟朋友們聚餐並交換禮物，自己很喜歡交換禮物，也很喜歡跟朋友交換「爛禮物」，她透露已經想好今年的爛禮物要送什麼，但不能先說怕朋友知道，但她笑說「絕對很爛」。

▲▼王心凌電台訪問 。（圖／hit fm）

▲王心凌送粉絲禮物。（圖／hit fm）

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