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《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目一個接一個推出，繼《偶像練習生》第2季《青春有你》之後，《以團之名》也克服停播危機，在21日正式進行錄製。雖然官方消息還未發布，但網路上已流出參與錄製的導師名單，其中包括S.H.E的Selina，而「飛行導師」則是黃曉明。

▲《以團之名》導師包括Selina。（圖／翻攝自微博）

▲《以團之名》導師包括Selina。（圖／翻攝自微博）

微博21日晚間瘋傳消息，透露《以團之名》已經開始錄製，首集到場錄製的導師包括Selina、袁婭維、王霏霏（Fei）和何展成。另有人爆料，其實導師群中還有楊丞琳，只是因為班機延誤的關係，沒有趕上一開始的錄製；但也有人說楊丞琳原本確實會參加，但最後沒談攏而退出。

▲《以團之名》導師包括Selina。（圖／翻攝自微博）

▲《以團之名》導師群，傳有何展成、王霏霏、袁婭維。（圖／翻攝自微博）

對此，網友討論熱烈、看法不一，有人吐槽「優酷大概是瘋了」、「沒有導師流量引流真的會糊」、「除了Selina，其他幾位誰？」、「高糊預定」；但也有人力挺「這才真的是導師啊，全都是真正的能力者」、「都是在各個領域很有話語權的人」、「相比流量，我覺得專業度更能讓人覺得放心」。

《以團之名》是一檔男團選秀節目，包括洪欣17歲兒子莫鎬廉、「GTM」成員賴煜哲、「A TEAM」龔言脩、《超偶7》林利豪等人都參賽，未播出就已經有關注度。不過，該節目原定12月7日就辦發布會，卻臨時宣布取消，一度傳出有可能要停播，讓已經簽約的百位新人失去舞台，所幸最後起死回生，重新開始錄製。

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