《聽見你的聲音》5年翻拍陸劇！　男女主角「10歲姐弟戀」改掉了

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《聽見你的聲音》要被翻拍成大陸版了！該劇結合法庭戲和奇幻情節，由李寶英、李鍾碩主演，2013年播出時在全亞洲掀起轟動討論，相隔5年被買下翻拍版權，且男女主角已經定案，預計2019年2月中旬開拍。

▲韓劇《聽見你的聲音》播出5年，現在要翻拍陸劇。（圖／翻攝自微博）

根據大陸劇組公開的資訊，《聽見你的聲音》改名為《沒有祕密的你》，並找來台灣導演于中中執導。他過去以《必娶女人》入圍金鐘獎，轉戰大陸後翻拍新版《泡沫之夏》，也執導過網路劇《親愛的公主病》、《親愛的王子大人》等。

▲新版《聽你》導演是于中中。（圖／翻攝自微博／于中中）

▲于中中執導《必娶女人》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自微博／于中中）



韓版描述19歲因車禍獲得讀心能力的高中生「朴修夏」，和28歲女律師「張慧星」之間的恩怨糾葛與愛情。陸版微調人設，男主角變成21歲、擁有讀心能力的法律系學霸，女主角則是26歲聞名法曹界的愛錢女律師，因為10年前的車禍命運牽扯在一起，姐弟戀差距從近10歲縮小到差5歲。新版將於蘇州、無錫、上海等地拍攝。

網友得知《聽見你的聲音》翻拍消息，第一個確認的便是姐弟戀設定，批評「《聽見你的聲音》一大看點就是高中生男主和10歲的年齡差戀愛，結果翻拍改成男主21歲女主26歲，這叫什麽姐弟戀？」同時有人哀嘆「不要翻拍韓劇了好嗎！」不過近年大陸年輕演員輪番崛起，也有人轉念回應，「求打臉，註定翻拍的話，還是希望能拍得好一點。」

▲韓劇再傳翻拍消息，陸網一片哀嚎。（圖／翻攝自微博）

李鍾碩出道8年演過無數代表作，2016年盛傳以破紀錄的1.8億片酬，接拍陸劇《翡翠戀人》，搭檔女星鄭爽，沒想到碰上民間響應「限韓令」政策，電視劇雪藏2年仍無法播出，只有預告在網路流傳，如今舊作傳出翻拍消息，也有網友敲碗復播。

▲李鍾碩與鄭爽合作電視劇《翡翠戀人》，至今仍雪藏中。（圖／翻攝自YouTube）