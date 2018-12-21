竹內涼真半同居「短髮女星」被抓包！　前後女友美照一比…網友看傻了

▲竹內涼真被拍到和吉谷彩子半同居。（圖／翻攝自竹內涼真推特、吉谷彩子IG）

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆紅男神竹內涼真被爆和新歡半同居！他因《過保護的加穗子》爆紅，緊接著演出《陸王》、《黑色止血鉗》等高收視夯劇，人氣持續飆漲，不過21日被爆和大2歲《陸王》女星吉谷彩子爆熱戀，而且已經是半同居的關係，姐弟戀讓粉絲大受衝擊。

▲竹內涼真和高畑充希合作《過保護的加穗子》爆紅。（圖／翻攝自竹內涼真推特）

據日媒《FRIDAY》報導，竹內涼真11月中旬現身某大樓中庭，隨後和吉谷彩子一起搭計程車，先送女方回香閨拿東西，獨自去健身後，又和對方會合，同搭一台車回到自己住的大樓。他在《陸王》扮演馬拉松選手，為了詮釋角色接受路跑訓練；吉谷彩子則在戲裡扮演百年足袋老店的女員工，雖然沒有很多對手戲，因為女方高中時是路跑選手，兩人因此越走越近，知情人士爆料，雙方已經半同居將近半年。

▲竹內涼真和吉谷彩子合作《陸王》擦出愛火。（圖／翻攝自竹內涼真推特、吉谷彩子IG）

▲竹內涼真出門健身，被拍到和吉谷彩子搭同台計程車返家。（圖／翻攝自FRIDAY）

事實上，竹內涼真2017年在爆紅之際，就被爆出和地下女團偶像里里香在飯店過夜，加上兩人穿搭被網友發現經常出現「情侶款」，造成大批女粉絲崩潰，為此還在《陸王》新劇記者會上公開道歉，「很抱歉造成大家的困擾，她是我其中一個朋友，我死都會努力把這部戲演好的。」沒想到相隔一年，他又被爆分手另有新歡，有關戀情曝光，雙方經紀公司回應「是朋友」，被視為沒有否認彼此有來往的事實，網友比對前後2任女友驚呼「臉蛋長得超像」、「喜歡的女生都是短髮！」

▲竹內涼真緋聞女友里里香（左）和吉谷彩子（右）臉蛋相似，且都是短髮。（圖／翻攝自里里香推特、吉谷彩子IG）