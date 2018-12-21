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蔡健雅新歌遭控「抄襲泰勒絲」　12年黑歷史被挖出…網震驚：法庭見吧！

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌后「Tanya」蔡健雅20日發表新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，沒想到才隔一天被網友質疑新歌《半途》疑似抄襲美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）的《Safe & Sound》，引發熱議。連12年前作品也被挖出檢視，她發表千字文反駁，強調「寫對得起自己也對得起歌迷的音樂，希望這是不被質疑的。」

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博） 

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

蔡健雅自認寫歌20多年，創作幾百首歌曲，難免會有一些「難忘」被質疑的作品，過去《紅色高跟鞋》、《越來越不懂》被點名像獨立重唱團體The Weepies。她表示當時常聽The Weepies，但是寫歌的當下，真的沒有在想要抄襲，也針對當時造成的風暴，直接和The Weepies連絡上，並獲得對方諒解，「所以創作者對創作者的尊重，我至少有負責！大家就不用再生氣。若還是讓你們不舒服，請不要聽！聽讓你們舒服的歌！那是最重要的。」

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡健雅新歌被網友指控抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲網友製作影片，將蔡健雅創作和外國歌曲混播，眾人一聽傻了。（圖／翻攝自微博）

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡健雅12年前作品被點名抄襲The Weepies，曾為此連絡對方取得諒解。（圖／翻攝自微博）

有關新歌《半途》被指抄襲泰勒絲，她自嘲是中年老女人，真的沒辦法去翻全世界的歌去對比！「我只能靠著當下的靈感 ，寫對得起自己也對得起歌迷的音樂。希望這是不被質疑的。」她保證不敢、不認同、不需要抄襲行為，「我還是那個我。認真寫歌、唱歌的蔡健雅，除非這些歌不再感動 沒人想聽我的歌。那就是我停止做音樂的一天。如果是因為五個音在同樣調子，而覺得我的音樂是騙人，都是抄襲，那，這是我人生需要接受的，不勉強 一切隨緣。」

網友對蔡健雅歌曲涉抄襲相當震驚，「我一直挺喜歡她的，今天被一次性科普了，後知後覺發現這麼多首是真的像」、「《紅色高跟鞋》連歌詞都類似。」有人到歌手微博怒嗆「這麼正大光明的抄襲我第一次見，法庭見吧！」同時也有歌迷力挺，「沒必要理會他們強行碰瓷，新專輯真的很好聽，我們都會永遠守護妳。」

▲蔡健雅新歌被質疑抄襲泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲蔡健雅千字文反駁抄襲，網友怒嗆「法庭見。」（圖／翻攝自微博／蔡健雅）

【蔡健雅微博全文】

一醒來，看微博被熱情的網友下的標題震到。真的很踴躍。來。我們心平氣和的討論這個。抄襲不抄襲？我想是每個創作人其中最大的惡夢。寫了20多年的歌，幾百首，但不曾算過。一路來難免會有一些“難忘”被質疑的作品。

《紅色高跟鞋 》、《越來越不懂》。12年前寫的歌。至今還是被拿出來罵。現在我只能笑自己的黑歷史（我們一起笑也行！但不用罵）。那時，常聽The Weepies。Sorry，但在寫歌的當下 ，真的沒有在想我要抄襲！而是 ，自然即興寫了關於高跟鞋的故事和對愛情的越來越不懂。 也沒有想過會被指責。但也怪自己當時想的很單純。事情到了那個地步怎麼辦呢？歌也發表了，我還是很愛這些歌，也對它們負責任。 當時造成的“風暴”，也跟The Weepies 聯絡上 ，解釋當時的情況 ，並非故意或惡意，他們也諒解了。所以 創作者對創作者的尊重 ，我至少有負責！大家就不用再生氣。若還是讓你們不舒服，請不要聽！聽讓你們舒服的歌！那是最重要的。

至於《半途》橋段的五個音的旋律。我只能苦笑。啊。又來了。抄襲？創作每一首歌時，就是那一瞬間的靈感一氣呵成。是否這個像這首？那首？ 相信我，我這個中年老女人真的沒辦法去翻全世界的歌去對比！瓶頸就去烤個甜點。若真的要一直苦惱 ，這樣沒有效率 ，也失去寫歌的樂趣和意義。我只能靠著當下的靈感 ，寫對得起自己也對得起歌迷的音樂。希望這是不被質疑的。

在音樂創作上 ，寫歌應該是自由 、隨性。世界上那麼多的旋律 、節奏 ，搞不好我也無意中”抄襲“了我自己很多的旋律！罪過。但我能保證的是，“抄襲”我不敢，不認同，也不需要（特別是經歷了‘黑歷史’）。我還是那個我。認真寫歌 唱歌的蔡健雅。除非這些歌不再感動 沒人想聽我的歌。那就是我停止做音樂的一天。如果是因為五個音在同樣調子 ，而覺得我的音樂是騙人 ，都是抄襲，那，這是我人生需要接受的，不勉強 一切隨緣。
想到《遺書》的那一句，「把留下的淚水 藏不住的心碎 寫成歌給人安慰」。寫的歌 我沒有遺憾！
音樂悠久的歷史 ，我更沒有資格說自己的歌是最有創意 ，前所未有。因為從小聽了那麼多音樂 ，都是被很多前輩啟發 ，慢慢學會怎麼寫出自我風格的音樂，唱出自己的風格。我盡力做最真實的我。若沒有做到最完美無暇的我，我誠心接受，改進。但做音樂的真心和初衷從未改變。也謝謝相信 、支持我的音樂的歌迷。12月是個girl power 女音樂人值得慶祝的月份 ，有好棒的音樂等著被疼愛 、發掘。讓我們都一起享受吧。Love , Tanya

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關鍵字

蔡健雅, 泰勒絲, The Weepies

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