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3男神剪「狗啃式瀏海」還是帥！　易烊千璽一摘下假髮⋯粉絲戀愛了

記者劉宜庭／綜合報導

什麼是「狗啃式瀏海」？相較於一般人剪短瀏海時，大多選擇一字型齊瀏海，日前則流行剪成不規則形狀，隨性風格被形容是「狗啃髮型」，卻不是所有人都適合，先前楊洋、易烊千璽3男星就曾大膽嘗試，獲得不少粉絲好評！

一、楊洋

大陸男神楊洋平時多以厚瀏海造型示人，2018年12月出席活動時，難得變換髮型，不僅將瀏海長度剪短到眉毛上方，只到額頭1/3處的不規則瀏海，被形容是「狗啃短髮」，卻絲毫不影響整體帥度，大獲粉絲好評，甚至一度讓「楊洋剪頭髮了」，成為當時的微博熱搜關鍵字。

▲楊洋、易烊千璽剪清爽短髮（圖／CFP）

▲楊洋狗啃瀏海還是帥。（圖／CFP）

二、易烊千璽

易烊千璽是大陸男團TFBOYS的成員之一，同樣在2018年12月初秀出狗啃瀏海。當時，他因為拍電影《少年的你》，配合角色人物設定，將頭髮剃成小平頭，殺青後頭髮還沒來得及長出來，又得很多活動表演的安排，因此數次戴著假髮亮相。

經歷整整3個月的時間，易烊千璽才度過了頭髮生長的過渡期，摘掉瀏海髮片露出乾淨額頭，以及不規則造型瀏海，雖然自嘲瀏海像狗啃，但被讚增添了幾分MAN味，同樣大獲好評。

▲楊洋、易烊千璽剪清爽短髮（圖／CFP）

▲易烊千璽露出乾淨額頭。（圖／CFP）

三、朱正廷

大陸男星朱正廷曾參加韓版《Produce101》，之後回家鄉參加《偶像練習生》，以NINE PERCENT一員出道。他過去多以美少年一般的長瀏海示人，日前參加陸綜《挑戰吧！太空》，為了向所有太空飛行員致敬，也方便錄影訓練，讓男星王寶強親手將他的美男長髮給剪短，微狗啃形狀的瀏海，搭配清爽寸頭，讓原先就帥氣的五官更顯立體，帥度破表。

▲朱正廷讓王寶強剪頭。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲朱正廷。（圖／翻攝自朱正廷微博）

▲朱正廷讓王寶強剪頭。（圖／翻攝自騰訊視頻、朱正廷微博）

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關鍵字

楊洋, 易烊千璽, 朱正廷, 狗啃, 狗啃瀏海

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