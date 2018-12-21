看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛擋在外」

記者傅家妤／綜合報導

男星星彼特戴維森（Pete Davidson）日前突然在IG上發文稱，不想再待在這地球上了，疑似有自殺傾向，讓粉絲都擔心不已，隨即幫他報警，而前未婚妻亞莉安娜也隨即趕過去看他，沒想到最後他卻將對方拒之門外，不准警衛讓亞莉安娜進入自己所在的大樓。

▲亞莉安娜衝去關心彼特戴維森，卻被對方叫警衛擋在門外。（圖／美聯社、達志影像）

彼特戴維森日前突在IG上PO出一則悲觀發文：「我真的不想待在這地球上了，我已經盡全力地為了你留下，但是我真的不知道我可以堅持多久。我現在能做的就是幫助別人。你只需要記得這點。」文字中流露出滿滿的負能量，而過去他也曾在IG上稱，自己長期受網路霸凌，經常有自殺的念頭，因此粉絲在看到這則發文後，也非常擔心他的安危，隨即幫忙報警。

▲彼特戴維森發文。（圖／翻攝自IG／彼特戴維森）

根據外媒《TMZ》報導，警方在接獲報案後，隨即前往關心彼特戴維森的安危。而亞莉安娜在知道後，也立刻趕到當時彼特戴維森所在的SNL錄影現場，在去的路上也通知了彼特的好友，通知對方自己即將過去看望。不過卻被彼特戴維森拒之門外，對方通知警衛阻止她進入大樓。

▲亞莉安娜過去與彼特戴維森有過一段情。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

後來，亞莉安娜無計可施下，在推特上喊話：「我在樓下，如果你有需要任何人或是任何東西，我就在這裡。我知道你需要的人都在你身邊，你也不需要我，但是我還是會在這裡。」事發後，亞莉安娜被發現把該則貼文刪除，而彼特戴維森則是將整個IG帳號都刪掉了，但近來他依舊如同往常般繼續錄製節目，看上去並沒有任何異常。

▲亞莉安娜發文。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

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