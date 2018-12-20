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快訊／潘瑋柏爆最快明年不當歌手！　「最後1年」想退幕後

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏「Alpha創使者世界巡迴演唱會」從4月起跑，走過200個日子、10場10萬人場次，宣布將於2019年3月9日唱回台北小巨蛋，20日舉行記者會，出道18年經歷許多事，他也說：「現在開始想法看比較淡，想把事情做好，以前過的太緊張了。」他隨後更說，不排除明年是最後一年是歌手身份，「我一直想要做幕後，現在就是跟著腳步走。」

▲▼潘瑋柏小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏明年將舉行小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏出道18年，經歷小巨蛋演唱會頭部受傷，近幾年更因工作忙碌，身體狀況每況愈下，「感染肺炎、自律神經失調，都是因爲工作不能好好休息。」有別於年輕時凡事衝刺，近年將事情「看淡」，更拋下震撼發言：「不排除明年是最後一年。」媒體繼續追問，他解釋不排除明年從幕前退居幕後，坦言從35歲後，就考慮轉往幕後發展，笑說：「也可能我40歲去當演員啊，或是我去當經紀人，簽下小賈斯汀，每天躺著賺。」他坦言，想轉換歌手身份想法已有一、兩年，「可能明年某個時候會突然公開說，我要去休息了，然後去做一些想做的事。」

▲▼潘瑋柏小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏有退居幕後想法已久。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏從去年10月開始身體狀況亮紅燈，後來診斷出肺炎，甚至一度進入加護病房，出院後更曾在演唱會上吸氧氣筒，病況令歌迷擔憂。他拋出「最後一年」的震撼言論，沒有設限退居幕後的年限，「我以前是想做好給大家看，這次比較從容，經過這次（小巨蛋撞頭）會把人生看淡一點，以前只會衝，現在會慢下來，太好強，會一直告訴自己還不夠。」潘瑋柏歲末年終會送歌迷禮物，12月31日數位上架新單曲《Moonlight》Remix版，而演唱會門票Live Nation Taiwan會員預購將於1月5日開賣。

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