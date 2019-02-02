獨／《甘味》巧苓原來是台大高材生！　消失台八2年喊怕了

記者李欣容／專訪

林玟誼是台大戲劇戲畢業，先前因演出《甘味人生》巧苓一角打響知名度，還被網友封為災難公主，跳海、車禍、滾山崖樣樣來，只是時隔2年，她已經不拍八點檔，到現在還有人叫她巧苓，讓她笑說：「這角色滿深植人心的，覺得有點可怕。」說起林玟誼在圈內的貴人，非豬哥亮莫屬，很多人不知道，她是豬哥亮指定的「小辣椒」。

▲林玟誼。（圖／記者黃克翔攝）

林玟誼說，起初因為豬大嫂喜歡看八點檔，豬哥亮才注意到她，開始找她上《天王豬哥秀》，還請她把時間空下來要找她拍電影。當時林玟誼不以為意，沒想到等電影一切準備就緒，豬哥亮真的來電邀約，說什麼都要找她演《大釣哥》的小辣椒。

林玟誼這兩年離開孕育她成長的離開八點檔，接了時代劇《苦力》演單親媽媽，跟她以往鄰家女孩形象差很大，而該劇導演李岳峰正是豬哥亮的好友，也是李岳峰主動找上她。

林玟誼滿懷感恩：「我在想可能是他跟豬大哥很好，我以前常上豬大哥節目，一路上下來，導演可能有看過我的作品，就是冥冥之中的緣分吧。」

一講到豬哥亮，林玟誼眼眶瞬間濕潤起來，「後來跟導演見面，就會想到大哥。」但她至今還不敢跟李岳峰深聊，就怕會忍不住爆淚，也因為拍戲路途中會經過基隆擁恆文創園區（豬哥亮下葬處），林玟誼每天看到豬哥亮看板，心裡都會一陣感慨。

事實上，林玟誼是台大戲劇科班出身，從小到大的教育都是媽媽說了算，為了能做自己喜歡的事，她努力拚了個台大，選擇戲劇系，媽媽也沒話說。

有舞台劇的磨練，表演對她而言不是難事，也從沒給自己設限，但發現許多人會將八點檔演員「歸類」，因此錯失了許多機會，「電影我演過，偶像劇我也演過，只要有演出機會，我都願意嘗試，但我發現，當你是在八點檔被比較多人認識，大家會逐漸覺得你只能演八點檔，在演的時候不覺得，是離開後才遇到這些狀況。」

林玟誼想起以前拍戲狀況，體驗到生理期還要下水的痛苦，感冒失聲也是消炎針打了回劇組繼續拍，還有次針眼長了一個月沒好，最後直接手術挖掉，再吊罐點滴增強免疫力。這些辛苦的過程都是她的養分，只是如果要再回去，林玟誼揮揮手，搖頭喊：「會怕欸！真的要好好考慮。」

林玟誼去年滿30歲，進入人生下一個階段，笑說媽媽以前希望她過28歲再結婚，現在卻三天兩頭追問交友進度，林玟誼對感情看很開，沒問她竟自己爆料：「算了啦，大不了去凍卵，還可以去精子銀行，做雙胞胎、混血兒啊！」天馬行空的想像，媽媽居然也接受，就只希望女兒老了，能有人照顧。