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陳德烈甜讚：我女友非常漂亮！　陳咏彤10年前就是人氣網紅

記者李湘文／綜合報導

藝人陳德烈在19日向女友陳咏彤求婚，於眾多好友的見證下，拿著戒指單膝下跪，得到對方點頭同意。32歲的陳咏彤曾是「無雙樂團」創團成員之一，有著漂亮的外貌，現在跟妹妹陳咏欣同樣經營網拍服飾，在網路上也有8萬多名追蹤者，可說是人氣網紅。

▲陳德烈女友陳咏彤。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

▲陳德烈女友陳咏彤。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

陳咏彤和陳咏欣從小一起長大、學國樂，就讀台藝大四年級時，應邀加入「無雙樂團」，成為知名的「國樂雙胞胎美女」。不過，她們後來選擇退出，利用大學時期當平面模特兒的經驗，自創「LOVEBABYTWINS」品牌；目前陳咏彤則經營「La femme chic」，多年來累積不少忠實粉絲。

▲無雙樂團。（圖／翻攝自網路）

▲無雙樂團。（圖／翻攝自網路）

▲陳德烈女友陳咏彤。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

▲陳咏彤和雙胞胎妹妹陳咏欣一起經營網拍服飾。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

陳德烈跟陳咏彤交往多年，雖不高調放閃，但也從來不隱瞞，曾說「要對女方負責」，所以不願意對外說謊。他先前曾因為沈玉琳的一句玩笑話，跟夏語心被連結在一起，之後便在活動上公開喊話：「我沒有亂搞，你不要聽他們亂說，而且我女友非常漂亮！」強力護愛。

▲陳德烈女友陳咏彤。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

▲陳德烈和陳咏彤已穩定交往多年。（圖／翻攝自臉書／La femme chic 陳彤彤）

陳德烈今年36歲，先前接受採訪時，曾說要先以事業為重，暫時不會閃婚；去年也半開玩笑嚷著沒錢，所以還不能步入婚姻。他解釋原因，畢竟結婚一生只有一次，「我想多準備一點，不要讓對方覺得委屈。」如今終於做好準備，把陪伴多年的陳咏彤娶回家。

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