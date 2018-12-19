范丞丞上台領獎！太緊張結巴　李晨台下鼓掌「欣慰姊夫笑」

記者李湘文／綜合報導

藝人范丞丞是偶像團體「Nine Percent」成員，最近因為姊姊范冰冰捲入逃稅風波，難免受到關注，但並未影響星途，18日獲得「中國時尚潛力榜」頒發「年度新勢力藝人」。范冰冰男友李晨當晚也出席此活動，在台下看著范丞丞領獎，驕傲微笑的模樣都被拍下！

▲范丞丞、李晨出席同場活動。（圖／翻攝自微博／范丞丞Adam0616、李晨工作室）

范丞丞18日出席第10屆新京報「中國時尚潛力榜」，穿著一身正裝，帥氣的上台領取獎項。不過，他一個人出席活動，看起來似乎比較緊張，在發表感言時結巴起來，雖然想謝謝主辦單位和粉絲，卻一直說不流暢，不斷重複「然後……然後……」。

▲范丞丞致詞時，李晨熱烈鼓掌。（圖／翻攝自微博）

在范丞丞致詞時，李晨就坐在台下觀看，除了熱烈拍手給予鼓勵，臉上也帶著欣慰笑容，顯得一臉慈愛。他看到范丞丞帶著獎盃走下台，還伸出一隻手跟對方擊掌，在典禮空檔也不時交頭接耳，親密互動被旁人拍下曝光，令網友笑說「像個慈祥的媽媽」、「我也是這樣的笑容」。

▲李晨跟范丞丞擊掌。（圖／翻攝自微博）

令人注意的是，李晨在范冰冰逃稅風波後，一直低調行事，這回難得又在大眾面前露臉，心情、氣色、精神都顯得不錯，也始終保持溫和的笑臉。他在當晚典禮上也獲獎，得到「年度守望者」獎項，致詞時說道：「願每個人都有報可讀、有美可賞、有夢可追。」