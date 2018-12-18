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12歲貧民窟男童1部電影翻身「舉家移民」　外媒：哭翻一整袋紙巾

記者洪文／綜合報導

黎巴嫩電影《我想有個家》（Capharnaum）順利入選奧斯卡外語片「九強」，得獎氣勢銳不可擋。該片描述12歲男孩贊恩在貧民窟掙扎求生的故事，外媒形容「哭翻一整袋紙巾」，尤其主演童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）真實出身貧民窟，但現在的他，不僅已是土耳其金橘獎影帝，家人更因他爆紅國際、獲助移民挪威，人生全因這部電影而改變。

▲▼《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

奧斯卡獎中競爭堪稱最激烈的最佳外語片單元，今年共有87國報名角逐，第一波「九強」入圍名單除黎巴嫩的《我想有個家》外，也包括墨西哥《羅馬》、波蘭《沒有煙硝的愛情》、日本《小偷家族》、韓國《燃燒烈愛》、德國《無主之作》、哈薩克《小傢伙》、丹麥《厄夜追緝令》以及哥倫比亞《毒梟幻影》等九部電影。亞洲電影破天荒入選四片、幾達半數，卻可惜華語電影的台灣《大佛普拉斯》、香港《紅海行動》以及大陸片《邪不壓正》依然未入選。

▲▼《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

這部雙雙入圍金球獎及奧斯卡的電影《我想有個家》，劇情描述生活在貧民窟的12歲男孩贊恩，因為父母只生不養，導致他與妹妹們全淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣。忍無可忍的他，在因過失殺人入獄後，決定在獄中控告他的父母....。主演的童星贊恩阿勒費亞，片中為保護妹妹不被賣掉，不顧自身安全與父母展開爭執，動人演出逼哭國際評審，不僅使該片奪下今年坎城影展評審團獎，他個人也一舉奪得土耳其金橘獎最佳男主角大獎。由於該片名轟動全球，原本住在貧民窟的贊恩也因此受到關注，在聯合國出面協助下，贊恩全家現已舉家移民挪威，完全脫離貧窮生活，他的人生更因該片出現轉機。

▲▼《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

這部讓一個貧民窟男孩真實翻轉人生的電影《我想有個家》，是由黎巴嫩女導演娜迪拉巴基 （Nadine Labaki）編導，全片沒有專業演員，而是自當地挑選曾有類似生活經驗的素人演員，真情詮釋角色情感，感人催淚的情節獲國際媒體好評，不僅在坎城影展獲獎，口碑更陸續橫掃澳洲、挪威、加拿大、土耳其、巴西等國家，獲獎積累多達17座，在國際電影資料網IMDb更獲得了8分的超高好評（滿分10分），有望為黎巴嫩拿下史上首座金球獎及奧斯卡獎。第91屆奧斯卡獎將於2019年2月25日舉行頒獎典禮。

《我想有個家》將於2月8日農曆春節期間在台上映。

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