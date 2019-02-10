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特／腿庫妹追夢故事，越胖越紅！　「我是凡凡，我姓焦」

文／關韶文

第一次遇到凡凡的時候，是在一個拍片現場，我結束了上一個工作，而她接著後面的拍攝，她一到現場，就立刻和身旁的工作人員一一打招呼，我們彼此點了頭，聊了幾句，那次是我們第一次見面。

我的工作是一名唱片線記者，平時接觸五光十色的娛樂圈，有大牌歌手也有一線演員，不是蔡依林就是楊丞琳，不是林俊傑就是潘瑋柏，工作忙碌的我們，幾乎沒有時間看網紅的YouTube短片，當然也不知道面前這位焦凡凡是何方神聖。

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡在「反骨男孩」影片中表現亮眼。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

當我認識焦凡凡的時候，她其實已經小有知名度，上網搜尋了一下，粉絲團25萬、IG26萬，而她的短片也是年輕人最愛看的《反骨男孩》、《社畜時代》，尤其那一句萬年不變的搞怪開場「我是凡凡，我姓焦」，讓人聽了就不自覺嘴角上揚。

我太好奇了，好奇是什麼樣的背景經歷，可以造就成現在的焦凡凡，雖然比過去多了幾分腿庫，但也多了好多自信和美麗。於是我上網找到了許多片段，「表特版麥當勞女神」、「RC語音主播」、「AMOi-AMOi女團選秀節目」，最苦的日子裡，一個月收入不到1000元，甚至跑了上百個廣告試鏡也只被選中一兩個，但這些過程中，她都沒有放棄。

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡從麥當勞女神變成RC直播主。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

當「AMOi-AMOi女團選秀」開始徵選時，凡凡明明只剩下幾天就可以把大學期末考考完，甚至製作單位也同意讓她延後開錄，但是她仍堅持，要去就是要跟大家一起。焦凡凡毅然決然休學飛到馬來西亞參加選秀，在節目中剪掉長髮，雖然最後仍慘遭淘汰，但她仍不放棄夢想，「我只想說聲謝謝，沒有你們就沒有我們，還有謝謝觀眾。」

離開選秀節目後，焦凡凡失去自信，從早期的網路影片中，看得出她有點害怕鏡頭，但幸好有了《反骨男孩》、《社畜時代》，從網路再次發跡，讓她的表現被更多人看見，也讓她漸漸找回了自信，「我是凡凡，我姓焦」更成了她的經典台詞，不僅成了媒體訪問對象，更有許多雜誌、品牌指定邀約。

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡成了廠商指定邀約對象。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

過去許多刻板印象，在焦凡凡身上幾乎看不見，例如說很少人戴了牙套卻變胖，而越胖好像越紅；或是一樣都是身材姣好的奶妹，但是焦凡凡不用刻意裝笨、裝傻去討好別人。

在一次的飯局裡，和焦凡凡聊到了彼此的故事，她分享了一句話，至今我仍銘記在心中：「以前想變成別人，卻忘了發現自己與眾不同。」她語重心長說著，「以前在當直播主的時候，會覺得那個誰好瘦、好美，我也想要變成那樣。」但現在不同了，焦凡凡終於走出自己的路，再也不用把自己變成心中的那個誰，因為她就是焦凡凡。

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡任何扮相，她都可以。（圖／焦凡凡臉書）

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

2018年底，焦凡凡捨棄大筆業配金額不賺，毅然決然投入舞台劇《悶鍋出任務》排練，這一請假就是兩個月，讓自己走出舒適圈，跟前輩大哥大姊們挑戰劇場形式演出。即便宣傳海報沒有她的影子，但她仍享受每一場的排練，因為她知道自己「熱愛表演」，就要把握每一個可以讓自己更好的機會。

▲▼焦凡凡。（圖／焦凡凡臉書）

▲焦凡凡投入舞台劇排練。（圖／焦凡凡臉書）

曾經每天扯破喉嚨開直播、曾經飛到異地選秀被淘汰，那些曾經現在都成了最寶貴的生命經驗，也因此她格外珍惜任何機會，懂得如何勇對困難、勇闖蕩未知的未來，而她終於找到了自己最舒服的方式，朝著自己夢想前進的同時，也和腿庫相依為命，成為最自信的焦凡凡。

隨著新媒體時代的來臨，各個平台百家爭鳴，藝人和網紅的界線也越來越模糊，不比誰竄紅得快，每天都有一個新的網紅；只比誰走得最久，能用實力對抗大數據的演算法，並找到自己的生存法則，她就是焦凡凡。

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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焦凡凡, 反骨男孩

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