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IU一場演唱會5hr！　釣出一堆「隱藏版好歌」

IU非主打好歌。（圖／翻攝自IU官方臉書）

▲IU十周年演唱會首爾場第2天唱了5個半小時。（圖／翻攝自IU官方臉書）

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓人氣女歌手IU歌聲甜美、高亢，2018年是她出道10週年，寵粉出名的她，不僅舉辦了10週年巡迴演唱會，更在首爾場整整唱了5個半小時，即使嗓子都快啞了，仍希望讓歌迷聽得盡興，本場曲目加上安可曲目，高達43首歌當中，除了有大家耳熟能詳的熱門曲之外，也帶出許多過去專輯中「非主打」的好歌。

《只有我不知道的事》（나만몰랐던이야기）

這首歌收錄在IU的第4張韓語迷你專輯《Real+》，當時年僅18歲的她，唱出超齡的悲情戀曲，而韓版由李寶英演出的長版MV劇情也引起許多討論，有一說是朴寶英愛上比自己年紀大很多的男子，外界誤以為她愛上自己的爸爸，都認為她得了精神病，最後她掙扎著從噩夢中醒來，驚覺愛人已死，忍不住趴在地上痛哭；另一說則是今生朴寶英和男子是父女關係，但前世曾是情人，而她的夢裡還存有前世的記憶，所以即使外界不斷說服，她仍堅持「那個人不是爸爸」。

▼網友翻譯《只有我不知道的事》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

《慢慢做的事》（느리게 하는 일）

這首歌收錄在2010年IU的第三張韓語迷你專輯《Real》中，8年來從未公開Live演唱過，這次演唱會上安可部分接受歌迷點歌，才難得有這次現場演唱的機會，雖然她一度擔心「沒人知道這首歌」，但歌迷反應相當熱烈。

「我打算慢慢地、慢慢地、慢慢地忘了你
比起快速流逝的時間，我要緩緩地忘記你……

還要再多愛你一下子，還要再多記著你一下子
直到滴落在地上的淚水全都乾了為止……

如果你想起了我，不論那是何時，都來看看我吧」

▼IU首次Live演唱《慢慢做的事》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

《膝蓋》（무릎）

這首歌收錄在IU第4張韓語迷你專輯《CHAT-SHIRE》中，是IU做詞、做曲的作品，她曾坦言這寫的就是自己的故事，是在失眠症狀最嚴重時期創作的歌，當時不斷想著為什麼會睡不著，明明也不是有什麼重要的事情要做，卻就是睡不著，於是想起小時候躺在奶奶的膝蓋上，被奶奶的手摸著頭髮時，總是能讓她安心熟睡，「每次唱的時候…很奇怪，都會想哭。」是自己的心情故事，也是她此張專輯中最喜愛的歌曲。

▼IU live演唱《膝蓋》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

《Someday》

IU 2011年主演電視劇《夢想起飛Dream High》時，也演唱了劇中OST《Someday》，曲風輕快活潑、歌詞溫柔勵志，很適合拿來安慰失意時的自己。

「總有一天，這淚水會停止
總有一天，這黑暗會消散而去
溫暖的陽光會曬乾我的淚水。

等待著的話，總有一天會到來的吧
就像夜晚再漫長，太陽依然會升起一樣

我這受傷的心，總有一天也會痊癒吧」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

《Rain Drop》

IU首爾場第2天的最後一首歌，光聽旋律或許會以為這是一首歡快的歌，但歌詞其實講的是女孩和愛人分手了，淋著雨回想過去，「回家的路還很遠，我沒有傘，感覺像要感冒了，但若這條路，是能回到你身邊的路，淋濕了也沒關係啊」、「雖然你的心可能被隨意丟棄的話語、曾約定的諾言重傷，但若那裡面還有我，還有我的位置的話，我想用這濕透了的腳奔向你。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

IU, 演唱會, 10周年, 只有我不知道的事, 慢慢做的事, 膝蓋, Someday, Rain Drop

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