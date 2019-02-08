《飛龍在天》3帥3美變怎樣？　3人《金家》合體..她開外掛嫁給幸福

記者李玟儀／綜合報導

還記得經典電視劇《飛龍在天》嗎？從2000年播出至今已經18年過去了，當時的幾位主要演員，現在已經各自擁有一片天，像是賈靜雯再婚後生活超幸福，女兒們又萌又可愛，另外像韓瑜、黃少祺、江宏恩也都在八點檔中有精彩表現。

白劍英／林玉紅

▲賈靜雯《飛龍在天》。（圖／翻攝自YouTube、賈靜雯臉書）

賈靜雯飾演的白劍英當時人氣超高，加上大眼、長相甜美，榮登八點檔女神寶座，在劇中她和江宏恩飾演的「飛龍」有段刻骨銘心的虐戀，2人和「飛虎」黃少祺之間的三角關係也是劇迷茶餘飯後的話題。

在《飛龍在天》之後，賈靜雯還有《倚天屠龍記》等作品，成為兩岸三地炙手可熱的女演員，不過與孫志浩的婚姻因為出現裂痕，為了陪伴大女兒梧桐妹，她不惜推掉許多工作，在事業上沉寂了一段時間，還好後來遇到修杰楷，兩人相差9歲的姊弟戀沒有受到年齡的阻礙，陸續生下咘咘和Bo妞，並且在2018年底於峇里島補辦婚宴，現在的她是事業、家庭兩全的人生勝利組代表。

黃飛龍

▲江宏恩因《飛龍在天》成為本土一哥，走紅兩岸17年鬆口要結婚啦！（圖／翻攝自《民視》、江宏恩微博）

江宏恩飾演的「飛龍」在劇中是正義、正直的象徵，和賈靜雯劇中的感情線吸引無數粉絲的目光，當時他以深情的癡情暖男形象擄獲婆婆媽媽的心，奠定了在台灣電視劇一線小生的地位。

近年來江宏恩持續深耕本土劇，最近在《金家好媳婦》中飾演渣男「高冠廷」，精湛演技讓人恨得牙癢癢的。另外，出道近30年的他，在2017年底完婚，婚後計畫趕快生的白胖小孩，不過因為還有拍攝工作在身，短時間內計畫還來不及完成。

黃飛虎

▲《飛龍在天》隔17年合體，江宏恩、黃少祺、韓瑜勾起許多人回憶。（圖／資料照／記者李毓康攝）

黃少祺飾演的「黃飛虎」是一個個性衝動、善妒的角色，和黃飛龍雖然是兄弟，但存在著瑜亮情節，反派的人物設定讓他在劇中的表演張力更大。這部劇打開知名度後，陸續在兩岸三地有不少作品，近期同樣在《金家好媳婦》中有亮眼表現，飾演的「金彥鈞」和女主角韓瑜的感情線引人關注。

金蘭花

▲韓瑜當年也有演《飛龍在天》。（圖／翻攝YouTube）

韓瑜飾演的「金蘭花」原本是反派角色，在黃飛龍告知真實身分後，加入忠義堂改邪歸正。韓瑜這幾年來大多出演八點檔，但其實最初她並不擅長講台語，說得不輪轉，還好經過多年磨練，表現越來越好，近期在《金家好媳婦》裡與黃少祺再次合體，兩人在劇中感情一波三折，讓觀眾跟著揪心。

何明秀

▲黃維德與張鳳書當時演《飛龍在天》的青澀模樣。（圖／翻攝YouTube）

張鳳書飾演的「何明秀」在劇中與黃飛龍等人一起振興忠義堂，卻在婚後懷孕發現罹患心臟病，最後知道自己來日不多，所幸犧牲自己去霸台會踢館。張鳳書在《飛龍》之後，陸續還演了《台灣霹靂火》、《意難忘》，曾是本土劇的重要演員，有「本土劇一姊」之稱，不過卻選在事業高峰期結婚生子、進入家庭，近來較少出現在螢光幕前。

謝友煌

▲《瑯琊榜》黃維德成功詮釋反派。（圖／華視）

黃維德飾演的「謝友煌」性格暴躁、擅長製作火藥，曾多次以火藥救人，並與何明秀相戀結婚，因此在何明秀過世後相當悲傷，誓言對霸台會報仇。走紅後在2008年曾傳出介入伊能靜與庾澄慶的婚姻，近來大多在大陸拍戲，作品相當豐富，曾在《瑯琊榜》中飾演「譽王」，原本打算出席江宏恩婚禮，最後因為在大陸有新劇發布會未出席，讓人遺憾無法看到《飛龍》三帥合體。