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明星撞臉動物TOP8！吳謹言激似吉娃娃　他更狂..根本「樹懶2.0」

記者李玟儀／綜合報導

明星撞臉已經不稀奇，但如果是和動物撞臉呢？金馬獎影后周冬雨大概是和動物撞臉最知名的一位，她和小黃鴨的撞臉哏相信很多網友都看過，但其實不只是她，還有其他藝人也有類似的有趣照片。

周冬雨vs.小黃鴨

▲▼名人撞臉動物。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨和小黃鴨超像。（圖／翻攝自微博）

周冬雨的眼睛偏細長、內雙，加上眼尾微微下垂，以及微翹的雙唇，和小黃鴨的相似度幾乎100%，對於被形容和小黃鴨長得一模一樣，她本人也大方接受，有時候還會拿來當自嘲。

吳謹言vs.吉娃娃

▲▼名人撞臉動物。（圖／翻攝自微博）

▲纖瘦的吳謹言和吉娃娃有點像。（圖／翻攝自微博）

吳謹言曾被說撞臉3位女明星，分別是Angelababy、戚薇及李小冉，但細細比對後網友又發現沒那麼像，臉小、眼睛大、脖子細長又瘦的她反而和可愛的吉娃娃相似度更高。

孫紅雷vs.牛頭梗

▲▼名人撞臉動物。（圖／翻攝自微博）

▲▼鼻子、眉眼間是不是有點像。（圖／翻攝自微博）

孫紅雷和牛頭梗的哏其實早就在《極限挑戰》中出現了，甚至這個哏都快被她自己玩壞了，如果要說兩者間哪個部分相似度最高，大概是鼻子、眼睛一帶的神韻看起來都給人一種溫厚、呆萌的感覺。

張若昀vs.哈士奇

張若昀像哈士奇的哏也快被他本人玩爛，也經常出現在綜藝節目中，彷彿哈士奇已經是他的分身。

▲▼名人撞臉動物。（圖／翻攝自微博）

▲▼林更新曾拍下鄰居的狗，沒想到幾年後，他和張若昀竟然無意間重現。（圖／翻攝自微博）

林更新vs.哈士奇或薩摩耶

像哈士奇的不只張若昀還有林更新，林更新和狗很有緣，除了撞臉之外，就連綽號也叫「林狗」。

高雋雅vs.樹懶

▲高雋雅cos樹懶「閃電」。（圖／翻攝自YouTube、高雋雅臉書）

電影《動物方城市》中除了狐狸和兔子受觀迎之外，動作超慢的樹懶也是片中的一大亮點，高雋雅過去曾即興模仿電影裡樹懶的橋段，相似度直逼100%。沒想到網友發現，像樹懶「閃電」的不只是高雋雅，富少王思聰竟然也和閃電神似，特別是鼻子部分，都有著很有福氣的大鼻子。

▲▼名人撞臉動物。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰和「閃電」竟然也有點神似。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

周冬雨, 王思聰, 林更新, 張若昀, 孫紅雷, 高雋雅

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