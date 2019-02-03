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錢柏渝轉醫職　出道14年「從不想當藝人」

記者李欣容／專訪

一進到咖啡廳，錢柏渝自己開始找尋好拍的燈光和位置，擺好pose、端出專業的笑容，坐下後她卻說，其實她一點也不喜歡把生活攤在螢光幕前的日子。

▲▼錢柏渝 專訪。（圖／記者李欣容攝）

▲錢柏渝 專訪。（圖／記者李欣容攝）

錢柏渝淡出演藝圈好長一段時間，她將到澳洲攻讀心理，將來渴望能幫助許多受創傷症候群所苦的病患，其實這些年找上她的演出工作並不少，錢柏渝看著坐在她對面的經紀人，不好意思地說：「老實說我本來就不喜歡拍戲，對我來說是一個很大的壓力，8個月前我跟公司說...可以不要幫我接戲嗎。」

▲▼錢柏渝 專訪。（圖／記者李欣容攝）

▲錢柏渝出道14年，如今才坦承一點也不喜歡演戲。（圖／記者李欣容攝）

錢柏渝的父母都是高學歷，但是偏偏她就不愛唸書，16歲開始做模特兒，21歲轉演藝圈，掛上「何潤東師妹」的招牌，對她卻像夢魘的開始，「我本來就不太會把情感攤在外面，演戲或什麼對我來說是負擔，久了會很挫折，找不到成就感。」

最近她偶然看到一本書中寫著「人生最悲哀的，莫過於你做了一件事，你以為是目標，但到後來你回過頭才發現，這一切根本不是你要的」錢柏渝望向前方，淡淡然地說：「妳會覺得人生很失敗，這句話真的是我現在的狀況。」

▲▼錢柏渝 專訪。（圖／記者李欣容攝）

▲錢柏渝明年將出國唸書，暫離演藝圈。（圖／記者李欣容攝）

2014年錢柏渝拍完《熱海戀歌》就沒在接戲，以直播、業配為主，當時是她人生最低潮，「我一個人坐在家裡想著想著就會哭，我找不到我人生的意義是什麼，好像我今天走掉也沒關係。」

後來朋友介紹她去上心靈成長課程，錢柏渝才發現，她從小就在別人的期許下成長，潛意識地做「別人期望」的事情，「妳知道父母喜歡妳什麼，所以妳照著別人的期待去走，但為什麼不快樂？因為這不是妳要的。」鼓勵、加油，都不是最重要的，「如果我今天真的很喜歡拍戲，你不需要鼓勵我我都會把它做好。」

▲▼錢柏渝 專訪。（圖／記者李欣容攝）

▲錢柏渝喜歡幫助人。（圖／記者李欣容攝）

錢柏渝出道以來，花邊新聞沒少過，但她從不走心，「妳跟我聊天就知道，我是很真的一個人，喜歡妳的人不用問就知道這個（新聞）是假的，不喜歡妳的，講一百個優點，他都不會因為這樣就喜歡妳。」

當演員就像戴上假面具，演的都是別人的人生，和真實自我找不到平衡點。錢柏渝喜歡替朋友解決疑難雜症，但熱心過頭卻老是碰軟釘子，「人生就是這樣，你幫助別人，不一定是好的，就像有人跟你抱怨感情，結果他們和好了，你反而變豬頭。」現在不當演員了，退一百步來看，她才發現自己仍是那個雞婆的小女孩，這才下定決心出國研讀心理相關，不管未來會不會回台灣，她都希望能幫助更多人。

花了十幾年，錢柏渝終於找到自己的人生意義，也將理想告訴經紀公司，經紀人完全支持她，笑著搖搖頭，吐露對她唯一要求，「拜託妳參加完春酒再出國！」兩人笑成一團，關係早已像家人一般緊密。

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