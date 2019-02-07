ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「惡搞小孩帽T」實體店面介紹！輕鬆跟Seventeen穿情侶裝

文／厭世迷姐鬧木廢

相信許多有在迷韓團的粉絲，看到偶像穿的衣服、褲子、包包等，內心都會浮現「好想get同款」的念頭，不過許多明星身上穿的都是贊助，或是粉絲送的名牌，一般迷妹根本買不起，不過沒關係，今天要來介紹「acme de la vie」這個牌子，有很多藝人穿過，且是個很好入手的品牌，更棒的是他有實體店面，讓台灣的粉絲只要到韓國旅遊就可以輕鬆get同款啦！

（圖／翻攝自Instagram）

▲南韓潮牌acme de la vie經典標誌是惡搞小孩頭。（圖／翻攝自Instagram）

「acme de la vie」這句話是法文，意思是人生的巔峰，所以就算直接把品牌名字印在衣服上，穿出去也不會奇怪。這個品牌最有名的款式，就是把各種小孩的大頭印在帽T上，小孩通常會擺出各式各樣奇怪的表情，穿在路上超級吸睛。

（圖／翻攝自Instagram）

▲南韓潮牌acme de la vie經典標誌是惡搞小孩頭。（圖／翻攝自Instagram）

穿過「acme de la vie」衣服的韓星，簡直可以說是一拖拉庫，用手指頭算根本算不完，舉凡李敏鎬、鄭俊英、Wanna One、Seventeen、iKon、SJ、NCT等，從演員、偶像到諧星都是這個品牌的愛好者。

（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

▲演員、偶像、諧星都是品牌愛好者。（圖／翻攝自Instagram）

「acme de la vie」除了網購這個選項，還有實體店面，對不住在首爾的人來說是個天大福音。店面位於狎歐亭羅德奧站，從4號出口出來後一直走，走到burger king後左轉，接下來的路程必須先深呼吸一口氣才能繼續，抬頭一看是一個又長又陡的上坡。

根據上次親身走過一次的經驗，走上坡後千萬不能停，雖然一度走到懷疑人生，但還是必須堅持不能放棄，在經過mini stop便利商店後，走到尾端「acme de la vie」就會出現在你的右手邊啦！

（圖／翻攝自Instagram）

▲實體店裡有許多藝人的簽名。（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

▲實體店裡裝潢有點華麗。（圖／翻攝自Instagram）

走進店裡後，除了逛街，找尋自己喜歡的服裝款式外，也千萬不要忘記睜大自己的眼睛，仔細看看會有驚喜，像是櫃子上會有許多品牌的袋子，上面簽著李大輝、女Rapper Jessi的簽名，櫃檯上還會有許多藝人的簽名CD，大家可以到店裡去尋寶喲！最後附上地址서울특별시 강남구 선릉로152길 34。

（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

（圖／翻攝自Instagram）

▲演員、偶像、諧星都是品牌愛好者。（圖／翻攝自Instagram）

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

推薦閱讀

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪！最羨慕「這一點」：想像他一樣

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

想以KPOP搭話被打槍！韓國人不聽偶像歌...背後原因公開

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

應采兒曬「孕肚正面照」拜年！　網瘋猜孕期⋯Jasper小動作萌炸

網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪！最羨慕「這一點」：想像他一樣

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！　《超級星光大道》8位冠軍近況

想以KPOP搭話被打槍！韓國人不聽偶像歌...背後原因公開

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Seventeen

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「惡搞小孩帽T」實體店面介紹！輕鬆跟Seventeen穿情侶裝
  2. 私心推10男神「10部青春校園陸劇」　學校欠我的..不只一個肖奈！
  3. 2018年維密大秀看點 為了爆高知名度恩怨情仇也得放一邊！
  4. 《異裂》影評：奈沙馬蘭欲讓新影迷重新認識19年前的驚心動魄之作
  5. 《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5大看點勾網淪陷
  6. 《炮仔聲》和陳冠霖爭李燕　李沛旭狂被問「是不是男主角」
  7. 泰版「安娜貝爾」小女生死抱鬼娃娃！　2019必看10部泰劇
  8. 孟耿如嫁黃子佼倒數❤　孟媽媽「這番話」有洋蔥
  9. 范丞丞回國李晨接機！　準姐夫「貼心舉動」網一看全懂了
  10. 想以KPOP搭話被打槍！韓國人不聽偶像歌...背後原因公開

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366