「惡搞小孩帽T」實體店面介紹！輕鬆跟Seventeen穿情侶裝

文／厭世迷姐鬧木廢

相信許多有在迷韓團的粉絲，看到偶像穿的衣服、褲子、包包等，內心都會浮現「好想get同款」的念頭，不過許多明星身上穿的都是贊助，或是粉絲送的名牌，一般迷妹根本買不起，不過沒關係，今天要來介紹「acme de la vie」這個牌子，有很多藝人穿過，且是個很好入手的品牌，更棒的是他有實體店面，讓台灣的粉絲只要到韓國旅遊就可以輕鬆get同款啦！

▲南韓潮牌acme de la vie經典標誌是惡搞小孩頭。（圖／翻攝自Instagram）

「acme de la vie」這句話是法文，意思是人生的巔峰，所以就算直接把品牌名字印在衣服上，穿出去也不會奇怪。這個品牌最有名的款式，就是把各種小孩的大頭印在帽T上，小孩通常會擺出各式各樣奇怪的表情，穿在路上超級吸睛。

▲南韓潮牌acme de la vie經典標誌是惡搞小孩頭。（圖／翻攝自Instagram）

穿過「acme de la vie」衣服的韓星，簡直可以說是一拖拉庫，用手指頭算根本算不完，舉凡李敏鎬、鄭俊英、Wanna One、Seventeen、iKon、SJ、NCT等，從演員、偶像到諧星都是這個品牌的愛好者。

▲演員、偶像、諧星都是品牌愛好者。（圖／翻攝自Instagram）

「acme de la vie」除了網購這個選項，還有實體店面，對不住在首爾的人來說是個天大福音。店面位於狎歐亭羅德奧站，從4號出口出來後一直走，走到burger king後左轉，接下來的路程必須先深呼吸一口氣才能繼續，抬頭一看是一個又長又陡的上坡。

根據上次親身走過一次的經驗，走上坡後千萬不能停，雖然一度走到懷疑人生，但還是必須堅持不能放棄，在經過mini stop便利商店後，走到尾端「acme de la vie」就會出現在你的右手邊啦！

▲實體店裡有許多藝人的簽名。（圖／翻攝自Instagram）

▲實體店裡裝潢有點華麗。（圖／翻攝自Instagram）

走進店裡後，除了逛街，找尋自己喜歡的服裝款式外，也千萬不要忘記睜大自己的眼睛，仔細看看會有驚喜，像是櫃子上會有許多品牌的袋子，上面簽著李大輝、女Rapper Jessi的簽名，櫃檯上還會有許多藝人的簽名CD，大家可以到店裡去尋寶喲！最後附上地址서울특별시 강남구 선릉로152길 34。

▲演員、偶像、諧星都是品牌愛好者。（圖／翻攝自Instagram）