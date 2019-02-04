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明星夫妻「夾腳拖」喝喜酒⋯許維恩有禮貌穿法推爆　盤點5明星婚禮穿搭

記者劉宜庭／綜合報導

參加喜宴有許多細節需講究，除了禮金該怎麼包，如今連穿搭都是一門學問，不少人為了避免搶鋒頭，會小心打扮，以「有禮貌穿搭」出席，也有人會配合喜宴dress code精心打扮，更有人配合海島婚禮氣氛，穿夾腳拖鞋出席，雖然穿搭方式各有不同，但目的相同，都是為了在最好狀態下，給新人獻上最棒的祝福。

一、許維恩

許維恩的喝喜酒穿搭，一直是女孩們的學習典範，親身示範過性感和保守路線的造型，無論是全白一字領洋裝，露出極品鎖骨、纖細美腿，或是全身包緊緊，單純以一件灰色長洋裝完成穿搭，或是常人難以駕馭的「墊肩裝」，女神氣息都絲毫沒走鐘，讓許多粉絲讚嘆不已。

▲▼許維恩「超狂墊肩裝」喝喜酒！（圖／翻攝自許維恩IG）

▲許維恩墊肩裝喝喜酒。（圖／翻攝自許維恩IG）

▲▼許維恩「超狂墊肩裝」喝喜酒！（圖／翻攝自許維恩IG）

▲許維恩穿一字領洋裝參加婚禮。（圖／翻攝自許維恩IG）

二、丫頭

丫頭（詹子晴）與前警政署署長王卓鈞長子王惟立（William）復合後，曾一起飛到美國旅行，並參加好友婚禮，當時，她穿著一字領純白上衣，搭配灰色過膝窄裙，以及尖頭跟鞋，恰到好處又不會搶過新娘風采的穿法，散發沉穩又成熟的韻味。

▲▼丫頭喝喜酒穿這樣！（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲丫頭日前在美國喝好友喝喜酒，優雅穿搭大獲好評。（圖／翻攝自丫頭IG）

三、曾莞婷

曾莞婷外型亮眼，晉升成一線女演員，被封為「本土劇女神」，常在社群網站分享生活點滴的她，日前參加好友婚禮時，身穿一襲鮮紅色禮服現身，服裝背後藏有小心機，一轉身就秀出雪白光滑美背，站在背板前回眸一笑，不僅迷倒眾人，當時也讓不少粉絲笑說：「喝喜酒穿這樣母湯啦！」

▲▼曾莞婷「全身紅」喝喜酒！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷「全身紅」喝喜酒！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲▼曾莞婷「全身紅」喝喜酒！（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷紅色洋裝背後藏有小心機。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

四、莫莉

女星莫莉過去是《大學生了沒》固定班底，畢業後因穿搭出眾，加上見解獨到，在時尚圈闖出一片天。日前參加好友婚禮時，由於該場喜宴設有Dress Code，新娘規定大家要穿藍色或紅色，她便穿著富有歐美風格的連身開衩長裙出席，S型纖瘦身材和性感長腿一覽無遺，火辣造型讓不少網友驚呼，「吃喜宴穿這樣，我是新娘一定把妳關起來」，就連好友蘿莉塔也留言笑虧，「我是新娘我會叫警衛把你趕出去，比新娘美母湯啦哈哈哈。」

▲▼《大學生》莫莉喝喜酒穿這樣！　蘿莉塔一看驚呆：母湯啦。（圖／翻攝自莫莉Instagram）

▲莫莉喝喜酒穿超辣，連蘿莉塔也驚呼「母湯啦。」（圖／翻攝自莫莉IG）

不過，莫莉事後表示，當天其實有穿外套，只是拍照時暫時脫下來而已，她也解釋，當天會這樣穿，原因是新娘希望大家都穿得美美辣辣的，「新娘更美我發誓！」同時，她也強調，新娘禮服才是逼死人的等級，「她禮服世界浮誇跟性感。」

五、坤達＆柯佳嬿

賈靜雯、修杰楷日前在峇里島補辦海島婚禮時，坤達和柯佳嬿剛結束在馬爾地夫的度假行程，就馬上趕了過去。當時夫妻倆同樣穿著藍白色系的穿搭，頭上分別戴著草帽、夾著花朵，充滿濃濃的度假風格，他也在文中提到：「我們好像是唯一穿夾腳拖參加（婚禮）的。」不過，2人穿著夾腳拖鞋喝喜酒的舉動，在當時不但沒有引來正義魔人的批評，反而被讚十分適合賈靜雯峇里島婚禮的風格，意外獲得不少正面評價。

▲坤達、柯佳嬿穿「夾腳拖」喝賈靜雯喜酒。（圖／翻攝自坤達Instagram）

▲▼ 賈靜雯、修杰楷峇里島婚禮（圖／ 齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）。

▲坤達、柯佳嬿穿「夾腳拖」喝賈靜雯喜酒。（圖／翻攝自坤達Instagram、資料照／齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司提供）

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許維恩, 丫頭, 曾莞婷, 莫莉, 坤達, 柯佳嬿

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