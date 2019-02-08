這7位韓團偶像都是台灣小孩！　「超強顏值」連韓網也推爆

記者李湘文／綜合報導

南韓偶像文化越來越興盛，即使不是韓國人，也有許多懷抱星夢的少年、少女，把前往南韓出道當作目標。近年來，南韓偶像界出現越來越多台灣人，包括周子瑜、賴冠霖，年紀雖小，卻都坐擁高人氣，更是韓國網友都肯定的「顏值擔當」！那些活躍在韓國的台灣小孩到底有誰呢？

▲「TWICE」子瑜。（圖／翻攝自TWICE Instagram、臉書）

周子瑜

子瑜是第一個在韓出道的土生土長台灣小孩，小時候在表演藝術中心學跳舞，因緣際會被JYP星探看上，赴韓練習2年多，最終從生存節目《SIXTEEN》中脫穎而出，2015年作為女團「TWICE」一員出道。雖然TWICE並沒有選出官方門面，但子瑜身材高挑、長相精緻、笑容甜美，剛出道就迅速登上韓網熱搜，還曾拿下「全球百大美女」第3名，不管在韓國還是海外，人氣都超級旺。

▲「Wanna One」賴冠霖。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

賴冠霖

賴冠霖出生在新北市，2017年參加選秀節目《Produce 101》，雖然一開始不會RAP也不擅長跳舞，但因為長相帥氣，得到大量觀眾投票支持，加上後來進步快速，最後順利以「Wanna One」一員出道。他和子瑜一樣，是團體內年紀最小的成員，卻有著不符年紀的低沉嗓音和富少爺氣質，反差魅力讓許多韓妞入迷，人氣超高。

▲彭羽彤（Debby）。（圖／翻攝自DAYDAY Instagram、彭羽彤微博）

Debby

Debby是宜蘭人，本名彭羽彤，原為韓國HYWY娛樂的練習生，2017年跟《PRODUCE 101》出身的李秀炫、THE ARK前成員全珉柱組成女團「DAYDAY」，因為擁有一身好舞技，打從宣傳照、影片曝光開始，就非常受到期待。不過可惜的是，DAYDAY在準備出道的過程中，疑似和經紀公司產生分歧，最後直接解散，Debby也轉往大陸發展。

▲「(G)I-DLE」舒華。（圖／翻攝自(G)I-DLE Instagram、臉書）

葉舒華

舒華來自桃園，在就讀華岡藝校期間，跟朋友一起去參加了2016年CUBE娛樂台灣區徵選，順利贏得青睞，便休學到韓國當練習生。她在尚未出道以前，就曾演出柳善皓的MV，2018年5月作為女團「(G)I-DLE」老么出道，被公司定位為副唱和門面擔當，果然在剛出道時，就被許多網友評論長得像太妍和湯唯，加上個性溫和調皮，很快就圈到不少粉絲。

▲「公園少女」SOSO。（圖／翻攝自公園少女Instagram、臉書）

SOSO

SOSO本名為王靖儀，出生在高雄，曾透露爸爸是台灣人，媽媽則來自大陸。她今年才17歲，有著高挑身材和甜美的笑眼，原是莊敬高職表演藝術科學生，非常欣賞子瑜，2017年參加徵選合格後到韓國當練習生，培訓不到1年，就以「公園少女」一員出道，在團體中擔當副唱和形象，雖然沒有像子瑜、舒華一樣剛出道就大紅，但也漸漸累積粉絲，未來的發展令人矚目。

▲「FANATICS」家儀。（圖／翻攝自FANATICS Instagram）

家儀

家儀是FENT公司旗下女團「FANATICS」的成員，雖然這個團體還沒有正式出道，但她和另外2位成員打頭陣，在2018年11月搶先以子團「FLAVOR」登上舞台。她日前才剛滿19歲，卻有著穩定的舞蹈實力、甜蜜嗓音、神似SISTAR寶拉的外型，剛出道就吸引部分觀眾的目光，也令大眾更期待FANATICS的正式出道。

▲「Cherry Bullet」LINLIN。（圖／翻攝自Cherry Bullet臉書）

LINLIN

LINLIN（粼粼）的本名為黃姿婷，跟SOSO一樣都是莊敬高職學生，2003年出生，今年才15歲，就有著出眾的舞蹈實力，出道前拍攝過幾支表演影片，在網路上早已受到網友注目。她如今進入FNC公司，成為10人新女團「Cherry Bullet」的一員，在2019年1月21日正式出道。