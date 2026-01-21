「票房女王」朴信惠回歸！《臥底洪小姐》挑戰恥度全開　4必看亮點

▲朴信惠新劇挑戰恥度全開。（圖／取自tvn_drama IG，下同）

繼讓人欲罷不能的現象級韓劇《社內相親》後，又有一部準備讓你笑到併軌、甜到蛀牙的職場愛情喜劇即將登場！「韓劇票房保證」朴信惠這次挑戰「恥度全開」，為了調查貪腐案竟逆齡偽裝成20歲菜鳥，殊不知新上任的霸總代表竟是她的「大學前男友」。當專業臥底遇上舊情復燃，這場充滿謊言與心動的辦公室大戰即將拉開序幕，絕對是接下來最受矚目的話題之作！

韓劇《臥底洪小姐》亮點1. 《社內相親》導演再出擊，預約下一部爆款喜劇

如果你還對《社內相親》中始祖鳥CP的爆笑互動與高甜名場面念念不忘，那麼《臥底洪小姐》絕對是你不可錯過的必追清單！本劇由一手打造現象級漫改劇《社內相親》、以及《酒醉羅曼史》的朴敾虎導演執導，聯手擅長描繪非典型職場生態與獨特幽默感的《出師表》編劇文現敬。黃金製作團隊強強聯手，掛保證將再次帶來節奏明快、笑點密集，同時又能讓人心動不已的頂級浪漫喜劇盛宴，勢必再掀起一股追劇熱潮。

韓劇《臥底洪小姐》亮點2. 票房女王朴信惠，挑戰「極限偽裝」精分演技爆笑全場

「韓劇票房女王」朴信惠強勢回歸愛情喜劇領域！這次她將挑戰演技新高度，上演一人分飾兩角般的「極限偽裝」。劇中她本是35歲精明幹練的證券監督院第一位女性監督官「洪金寶」，為了揭發韓民證券的貪腐資金流動，利用天生童顏優勢，化身20歲高中畢業的呆萌女職員「洪帳美」潛入內部。預告中她一方面要展現菜鳥新人的青澀慌張，內心卻又精明地瘋狂吐槽，這種「表裡不一」的精分演技令人捧腹。然而，這場完美的臥底計畫，卻在新任代表——同時也是她大學前男友的出現後，徹底亂了套。

韓劇《臥底洪小姐》亮點3. 高庚杓變身理性霸總，隔13年二搭朴信惠，譜出「舊情復燃」辦公室戀情

與朴信惠搭檔的是演技多變的實力派演員高庚杓，兩人繼經典劇集《鄰家花美男》後，相隔十三年再度合作，讓許多資深韓劇迷驚喜不已。高庚杓這次飾演38歲的韓民證券新任代表「申仃優」，是一位懷著隱藏野心重返汝矣島、只相信「數字才是誠實」的天才經營顧問兼企業獵人。有趣的是，這位看似冷酷的理性男，大學時期竟暗戀過女主角。當昔日單戀對象變成眼前看似單純的菜鳥下屬，這段剪不斷理還亂的緣分，註定要在充滿謊言的辦公室裡，發展出一段既驚險又爆笑的羅曼史。

韓劇《臥底洪小姐》亮點4.吸睛配角陣容，ITZY有娜戲劇初登場，河潤景、曹瀚結加盟助陣

除了強大的男女主角，本劇的配角陣容同樣亮眼吸睛，為劇情增添更多活力。大勢女團ITZY成員申有娜迎來眾所矚目的戲劇處女秀，飾演朴信惠真正的妹妹、20歲的嘻哈女孩「洪帳美」。與姊姊截然不同，她不愛讀書、遊蕩街頭，這對反差姊妹花將帶來什麼化學反應令人期待。此外，因《非常律師禹英禑》走紅的「春日暖陽」河潤景，飾演社長秘書兼洪金寶的室友姊姊「高馥熙」；曹瀚結則飾演靠關係空降的麻煩製造者、會長外孫「Albert·吳」。這些個性鮮明的角色將共同交織出充滿變數與笑料的職場喜劇。

