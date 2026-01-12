《黑白大廚2》白湯匙鄭鎬泳介紹　《拜託了冰箱》跳舞精靈、學弟是崔康祿

文／妞新聞

經歷黑湯匙資格戰、黑白PK賽、團體戰、1對1淘汰賽…經歷多場緊張刺激的「神仙對決」料理大戰，Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季邁入最終決戰尾聲，打敗餐飲各領域強者、晉級7強的廚師中，這一位從確認參賽時就自帶人氣、名氣的廚師「鄭鎬泳」，有如吉祥物一般的可愛外表、卻有超強悍的料理手藝，快來認識他一下，現在壓在冠軍候補還來得及！

《黑白大廚2》白湯匙鄭鎬泳廚師介紹

1.2大名場面

▲白湯匙鄭鎬泳廚師第一戰就以木製吊掛式方式處理食材。（圖／Netflix截圖）



白湯匙參賽廚師鄭鎬泳，在《黑白大廚2》中第一戰就以「木製吊掛式方式」，以專業手法快速剝除主食材「鮟鱇魚的魚皮」，贏得全場喝采，接著在雙人賽中，與綜藝《拜託了冰箱》中的「拜冰小分隊」成員：白湯匙Sam Kim的相愛相殺組隊互動，也引爆高話題。

2.拜冰固定班底、經營烏龍麵名餐廳、58萬訂閱YouTuber

從《拜託了冰箱》第一季就是固定出演的老班底、第二季也義氣回歸的鄭鎬泳，私下也有經營個人YouTube頻道「정호영의 오늘도 요리 Kitchen Caden」，常常曝光於節目、公開場合，也因此讓不少觀眾誤會他是「搞笑綜藝人」，事實上他在擁有精湛的廚藝，旗下經營的知名日式餐廳「Kaden（카덴）」，也在韓國各地設有多間分店，店內招牌烏龍麵超有人氣，午晚餐尖峰時段排隊人潮不斷。

3.年紀、身高、受封跳舞精靈

身高171CM、身材偏圓滾滾的鄭鎬泳，雖然在《黑白大廚2》展現得是專業樣貌，其實他在《拜託了冰箱》中可是「跳舞擔當」（笑），常常在料理命名時配合嘉賓融入「不同的招牌編舞」，靈活又到位的表現被受封「跳舞精靈」，不過其實鄭鎬泳是1976年於首爾出生，完全不出來今年已經50歲了！？

4.學弟是崔康祿

其實鄭鎬泳與本季回鍋的參賽廚師「崔康祿」也有淵源！兩人都曾至與法國藍帶並列的世界三大料理名校「大阪辻調理師專門學校」留學，崔康祿是他的後輩學弟，還在回國後，把原本在日本海產店打工的位置引薦給崔康祿，成為崔康祿點頭答應上「拜冰」的原因。

5.撞臉神隱少女寶寶

▲網友發現鄭鎬泳主廚神似《神隱少女》的「坊寶寶」。（圖／IG@cacacacaca_t）



另外，網友們也發現，鄭鎬泳討喜的舞步以及呆萌外貌，有點神似吉卜力經典動畫《神隱少女》中老鼠的「坊寶寶」，比對圖甚至有被鄭主廚親自認證過呢。

