黃明志吸毒案獲判無罪出手了！　贊助商逆風挺他「光速衝YT第一」

經歷長達兩個月的沉寂與輿論風波，大馬鬼才黃明志於2026年初正式復工，立即推出全新馬年賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉，MV上線短短小時內即在YouTube突破100萬觀看次數，創下2026年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄，更登上馬來西亞YouTube熱門影片榜第一名，目前已達到260萬點閱，成績遠遠拋離市場預期，也宣告黃明志以實力與數據強勢回歸。

▲黃明志賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉集結六大籍貫極具代表性的歌手同台獻聲。（圖／亞洲通文創提供）

〈馬來西亞的新年〉堪稱「史上語言密度最高的賀歲歌曲」，全曲一口氣融合9種語言，包括華語、英語、馬來語，以及閩南、粵語、客家、潮州、福州、海南六大華人籍貫方言，被不少網友形容為「把馬來西亞文化DNA寫進音符裡」。

歌曲破天荒集結六大籍貫極具代表性的歌手同台獻聲，包括海南籍的黃明志、客家歌王張少林、潮州代表黃文升、福州歌手姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳。該曲其實早在事件發生前便已完成錄製，卻因黃明志捲入謝侑芯事件，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。

▲黃明志賀歲單曲點擊依然嚇嚇叫。（圖／亞洲通文創提供）

然而，黃明志憑藉作品本身的完成度與市場反應，在復工之際獲得來自馬來西亞、新加坡及台灣三地新贊助商逆勢力挺，MV中贊助品牌一字排開，創下近年新年歌中罕見的強勢陣容，也再次證明黃明志即便身處逆風，依然具備撼動市場的創作能量與難以忽視的影響力。