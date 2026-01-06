《單身即地獄5》火辣挑逗！　「想要兩個男人」震驚全場

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣戀愛實境節目《單身即地獄》第5季正式公開主視覺海報與主預告片，火辣程度再升級，引發粉絲高度關注。

《單身即地獄》自2021年首播以來，以必須配對成功才能離開孤島「地獄島」的設定，在全球掀起話題，第5季將帶著更加大膽的單身男女回歸。此次公開的主海報中，首度曝光本季7位出演者的外型樣貌，搭配「越界調情大戰」標語，立刻點燃期待感。

同步釋出的主預告片中，出演者們毫不保留地展現情感，從近距離肢體接觸到直球告白，「我好像真的要愛上了」、「怎麼樣？年下男的滋味？」、「我想要你」等台詞接連出現，還有男女共睡一床，男生更抱怨有攝影機在，讓人看得驚訝。資深主持群洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與 Dex 也齊聲驚呼「第5季真的太瘋狂」，直言本季戀愛濃度與刺激程度全面升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《單身即地獄5》參賽者更加火熱外放。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



本季同樣主打比戲劇更戲劇化的真實情感發展，除了濃烈曖昧與甜蜜互動，也出現激烈情緒衝突與意想不到的反轉。其中一句「我可以和兩個男人一起離開《單身即地獄》嗎？」更讓主持群當場震驚，預告節目將帶來前所未見的情感變數。

▲有女嘉賓表示想和2男一起走。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



製作人金載元、金正賢、朴秀智表示，第5季是歷來「主角最多」的一季，不再只聚焦少數人氣出演者，而是讓多位角色各自發展故事線，宛如多主角電影《真愛至上》。主持人洪真慶也指出，在有限空間與時間內，觀察出演者內心變化是本季一大看點；李多熙則認為，出演者們更勇於表達好感、不再刻意曖昧，是本季最大特色之一。

圭賢形容本季關鍵字是「毫不保留」，韓海則透露節目中將出現《單身即地獄》史上首次登場的全新任務，進一步攪動情感走向，Dex也補充，本季出演者個性鮮明、心思難測，讓觀眾從頭到尾都能享受猜測感情線的樂趣。