甜美女星戲拍一半…褲子拉不起來　「半年胖8kg」雙下巴全被拍！

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，將於1月11日每週日晚間8點公視台語台首播。今（6日）舉辦首映「星河房管事務所」5人幫全員齊聚。

▲《人生只租不賣》舉辦首映會。（圖／記者徐文彬攝）

王真琳今（6日）穿著一身黑色合身洋裝現身，與海報上的她有些許差異，她坦言自己與當時的身材差了8公斤，因為拍全台語的《人生只租不賣》壓力太大，加上殺青之後連續經歷尾牙、慶功宴、過年，壓力性飲食加上美食誘惑太多，讓她在短短半年間就胖了8公斤。

▲《人生只租不賣》舉辦首映會。（圖／記者徐文彬攝）

對此，王真琳表示自己的角色設定一開始就要「更中性、更man」，發現定裝時有點太過俐落，隨著戲拍越久，褲子越來越緊，還到拉鍊拉不上的程度，甚至角色要求要「憨憨的」，他還不用刻意擠出雙下巴，雖然有168公分但體重來到60公斤，直言「看到6開頭嚇一跳」。

▲王真琳跟海報上差了8公斤。（圖／記者徐文彬攝）

所幸，王真琳花了一年時間慢慢恢復身材，目前已經減了6公斤，坦言自己有默默注意澱粉的攝取，幸好沒有被經紀人提醒，她會在對方開口前搶先一步說道「我已經很辛苦了」，所以公司都不敢給她太多壓力，回憶當時的食量，她笑說「迴轉壽司應該可以吃20盤，但沒有算過，只是一個大便當可以吃得完」，更透露自己在拍戲期間「拿了兩個便當」。

▲王真琳跟海報上差了8公斤。（圖／記者徐文彬攝）