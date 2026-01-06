親揭失智手抖內幕 ！　77歲葉啟田曝「最後心願」嘆：一直沒辦法完成

▲ 葉啟田現身飆唱《愛拼才會贏》。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

77歲台語歌王葉啟田多年來鮮少公開露面，外界一度盛傳他罹患失智症、阿茲海默症，甚至被形容出現手抖、講話重複等狀況，健康狀態引發歌迷高度關心，他今（6日）以神采奕奕之姿現身記者會，更賣力飆唱《愛拼才會贏》，氣色與精神狀態看來相當不錯，談起久違站上舞台的心情，葉啟田直言：「除了高興還是高興，能唱歌給喜歡我的人聽，好像在極樂世界。」

針對外界最關心的健康狀況，葉啟田親自澄清失智傳聞，直言：「失智？我是很常思考的人，是不太可能，有時候看醫生跟他們聊天，他們都跟我說，啊你不會有失智症啦。」他也解釋，耳朵確實比較重聽，年輕時左耳耳膜曾輕微破裂，聽力減少約2至3成，如今可能也與年紀有關，但不影響唱歌，「喇叭都很大聲。」至於手抖一說，他則笑回：「那是我在按摩手腳。」並坦言自己還有輕微近視、閃光、老花眼。

他也透露因自己未施打疫苗，疫情後幾乎不敢出門，擔心被傳染，這兩年大多獨自在家生活，「大概250天都是一個人顧自己。」飲食簡單、自己煮粥，反而有更多時間沉澱人生，「想自己的過去、想社會的事情，等於是在修養人生。」他也說現在和朋友相聚時，更希望帶給對方快樂，「要更和諧、更有情感。」

回顧過去從政經歷，葉啟田坦言對經濟造成極大壓力，4度參選花費高達1億2千萬元，自從第4次沒有連任，「我就連唱歌都不要，過5年才唱。」選舉的花費也讓他因此留下遺憾，「有些事情一直沒辦法完成，很內疚，心裡會不高興。」正是他很希望能成立基金會，幫助需要幫助的人，回饋社會。

此次參與《藍寶石大歌廳》演出，黃西田透露自己前後邀約了4、5次，葉啟田才點頭答應，「我們從來沒有合體過，這是第一次，希望不只這次，以後也還有機會。」南北歌王首度同台，也成為活動最大亮點之一。